Пабрикс: "Мы живем в век смятения"

Министр поделился своими выводами по поводу жизни западного мира в "серой зоне". Как указали создатели дискуссии, современные западные демократии живут в "серой зоне", между миром и войной, где такие злодеяния, как киберпреступления, дезинформация, пропагандистские кампании и разведывательные операции, осуществляются, чтобы достигнуть долгосрочных целей, не вызывая прямой эскалации.

Благодаря усилению международной политической, экономической и военной конкуренции государства и негосударственные противники используют много нетрадиционных элементов военной деятельности, чтобы свергнуть либеральные правительства.

По словам Пабрикса, жизнь в век смятения связана с изменениями в обществе, технологической революцией и развитием искусственного интеллекта, и все это создает смятение, направляющее жителей в "серую зону".

"Цель "серой зоны" самой по себе - создать смятие в обществе, создать смятение среди принимающих решение, чтобы они не понимали, что белое, а что черное, так как все серое, и не могли понять, как им себя вести", - сказал Пабрикс.

По его мнению, это можно отнести не только к военным вопросам и вопросам безопасности, но и к другим ситуациям. В качестве примера Пабрикс упомянул кризис Covid-19, где заметно и движение против вакцинации. "Люди находятся в смятении между своими индивидуальными правами и правами общества", - отметил министр.

В свою очередь, говоря о вопросах безопасности "серой зоны", он отметил, что государства или организации, осуществляющие нападения в этой "серой зоне", делают так, чтобы это нельзя было сразу обнаружить.

Пабрикс, глядя на ответы Латвии, в качестве примера упомянул использование мигрантов со стороны Беларуси, которое он назвал гибридной войной. "Нам [в нашей реакции] не нужно что-то доказывать белорусам или русским, нам надо попробовать убедить наших партнеров, у которых мы просим помощи в данном случае, и объяснить им, что это не только наша проблема, а проблема всей Европы", - сказал Пабрикс.

По его мнению, Латвия отстает от вызовов XXI века, связанных с технологиями, изменчивыми ценностями и непрерывным требованием другого образа жизни, так как мы не готовы дать правильный ответ в вопросах беженцев.

"Если мы используем гибридные атаки мигрантов на нашей границе в качестве примера, мы отстаем в стратегической коммуникации", - сказал Парбикс, упомянув как пример "полезных идиотов", которые все происходящее не видят как гибридную войны, а предлагают "традиционные лекарства".

"С одной стороны, это человеческие чувства, когда мы видим этих людей на нашей границе, но в то же время затраты, которые последуют, если мы будем использовать эти "традиционные лекарства", негативно повлияют на всю Европу",