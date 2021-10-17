"Манхэттен пустыни". В средневековых небоскребах Йемена до сих пор живут люди

Дома одновременно красивы и практичны. Первые этажи отводятся под стойла для животных или мастерские. В некоторые окна верхних этажей вставлены либо цветные стекла, либо машрабии - узорчатые деревянные решетки. Значит, там живут женщины.

Обрамление окон и разделяющие этажи горизонтальные фризы искусно сделаны из белого известняка, что в сочетании с желтыми стенами создает эффект пряничного домика. На плоских крышах устроены открытые террасы, где хозяева спят в жаркую погоду.

С улицы сложно оценить высоту домов, но когда я вышла на рынок и оказалась от них подальше, то насчитала в некоторых по семь этажей.

Когда небоскребу пять веков

Поднимаюсь на крышу одного из таких великанов, где устроено кафе. Со всех сторон возвышались столь же высокие дома, и я ощутила себя в Нью-Йорке или Дубае.

Разница в том, что этим небоскребам - от 300 до 500 лет и построены они не из железобетона с применением современных технологий, а из высушенной на солнце глины.

Некоторые дома старой Саны имеют высоту до 30 метров - примерно как у первых небоскребов Чикаго.

На первых этажах в Старой Сане обычно нет окон ФОТО: MaciejStangreciak/Getty Images

Такие постройки разбросаны по всему Йемену - например, город Шибам, который английская путешественница Фрея Старк в 1930-х годах назвала "Манхэттеном пустыни", или Дар-аль-Хаджар ("Дворец на скале"), в котором жили правители страны - имамы.

Архитектура эта до того уникальна, что ЮНЕСКО включила Шибам, Забид и Старую Сану в свой список объектов Всемирного наследия.

Высотные сооружения в Йемене строили уже в VIII-IX веках, утверждает Тревор Мэрченд, профессор Лондонской школы восточных и африканских исследований и автор книги "Архитектурное наследство Йемена - дома, притягивающие взор".

"Согласно средневековым источникам, построенный в III веке до нашей эры дворец Чумдам в Сане, где жили правители Сабейского царства, имел 20 этажей и был богато украшен", - говорит он.

Правда, эксперт заметил, что проверить это утверждение почти невозможно, так же как и определить при помощи углеродного анализа возраст материалов, из которых построены йеменские небоскребы: дело в том, что глинобитные стены трескались под воздействием солнца и ветра, и их постоянно подновляли.

Уникальными эти здания делает то, что они продолжают использоваться по назначению. В Старой Сане некоторые из них превращены в отели и кафе, но по большей части в них просто живут люди.