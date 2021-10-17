Китай удивил США испытанием гиперзвуковой ракеты

Как сообщают СМИ, Китай добился больших достижений в разработке так называемых гиперзвуковых ракет и таким образом опередил США. Financial Times, ссылаясь на информированные источники, сообщает, что Китай в августе испытал новую высокоскоростную ракету.

Гиперскоростные ракеты могут достигать скорости, которая более чем в пять раз превышает скорость звука, то есть примерно 6200 километров в час. Системы противоракетной обороны такие ракеты остановить практически не могут. Оружие такого вида сложно перехватить и системам обороны.

Отклонение от цели всего в 30 километров

Согласно сообщению, Китай выстрелил ракету Long March в космос, где она, перед тем, как направиться к цели, кружила на околоземной орбите. По информации трех различных источников, ракета отклонилась от своей конечной цели примерно на 30 километров. Разведка США очень удивлена новыми военными возможностями Китая.

Представитель департамента обороны США Джон Кирби сначала отказывать комментировать детали. Однако он сказал: "Мы ясно выразили опасения по поводу военных сил Китая, что только увеличивает давление в регионе и за его пределами". Это одна из причин, "по которой мы считаем Китай нашим крупнейшим вызовом".