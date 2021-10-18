Пн, 18.10.2021
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Янита Вейнберга, представитель больницы им. П. Страдиня
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Французский посол уехал из Беларуси

ФОТО: Pixabay

Французский посол Николя де Буйан де Лакост уехал из Беларуси. Он покинул страну по требованию официального Минска сделать это до понедельника, сообщает Еврорадио со ссылкой на AFP.

Официальное заявление французской стороны ожидается 18 октября. Возможно, появится и комментарий белорусского внешнеполитического ведомства. Вероятно, посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был отозван на родину.

Предполагается, что причиной таких действий МИД Беларуси стало нежелание посла Франции вручать верительные грамоты Александру Лукашенко. Как известно, официальный Париж не признает его легитимным руководителем страны. Николя де Буйан де Лакост был в Беларуси с осени 2020-го. В конце года он вручил копии верительных грамот только министру иностранных дел Владимиру Макею.

Тем временем глава Народного антикризисного управления Павел Латушко не исключает, что французский посол может продолжить работу в Вильнюсе.


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