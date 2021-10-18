Французский посол уехал из Беларуси

Официальное заявление французской стороны ожидается 18 октября. Возможно, появится и комментарий белорусского внешнеполитического ведомства. Вероятно, посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был отозван на родину.

Предполагается, что причиной таких действий МИД Беларуси стало нежелание посла Франции вручать верительные грамоты Александру Лукашенко. Как известно, официальный Париж не признает его легитимным руководителем страны. Николя де Буйан де Лакост был в Беларуси с осени 2020-го. В конце года он вручил копии верительных грамот только министру иностранных дел Владимиру Макею.