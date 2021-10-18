Задержан подозреваемый в сексуальном насилии против малолетних. Полиция ищет пострадавших

В Вентспилсском отделении полиции начат уголовный процесс в связи с действиями сексуального характера против малолетнего лица. В ходе процесса задержан мужчина и ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция призывает отозваться молодых людей, которые могли пострадать от совершенных мужчиной преступлений сексуального характера, сообщила агентству LETA представитель управления полиции Курземского региона Мадара Шершнева.

В ходе досудебного расследования в рамках уголовного процесса получена информация об интересе задержанного лица к малолетним в социальных сетях, поэтому полиция имеет основания предполагать, что это лицо совершило и другие преступления сексуального характера против несовершеннолетних. Полиция допускает, что преступник мог осуществлять свою деятельность по всей территории Латвии, подчеркивает Шершнева.

Полиция призывает родителей показать фотографию мужчины своим несовершеннолетним детям, чтобы узнать, не пытался ли он связаться с детьми в социальных сетях.