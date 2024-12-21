Утечка мазута из российских танкеров сильно загрязнила пляжи Черного моря

Ранее сообщалось о загрязнении на участке длиной 49 километров.

Суда "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" перевозили около 9200 тонн мазута, из которых примерно 3000 тонн вылились в море, как показывают спутниковые снимки.

Власти сообщают, что в районе Анапы необходимо очистить 44 километра береговой линии, а в Темрюкском районе - 10 километров.

Всего в работах по очистке побережья Черного моря задействовано более 6000 человек и свыше 300 единиц техники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на очистку пляжей может потребоваться около месяца.

Проект "Кавказ.Реалии" в пятницу, 20 декабря, ссылаясь на слова добровольцев, сообщил, что для очистки побережья не хватает тракторов, самосвалов и погрузчиков.

На побережье остаются тысячи мешков с загрязненным песком и почвой, из которых, с повышением температуры воздуха, нефтепродукты вновь вытекают на пляж.

Сотни километров побережья находятся под угрозой, могут пострадать тысячи птиц и млекопитающих, и это будет продолжаться, пока мазут не разложится, что займет несколько лет, - рассказал эколог Евгений Симонов в беседе с порталом "Кавказ.Реалии".

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