После крушения двух танкеров разлитый в Керченском проливе мазут загрязнил 54 километра пляжей на берегу Черного моря в России, сообщили в субботу, 21 декабря, в МЧС России.
Утечка мазута из российских танкеров сильно загрязнила пляжи Черного моря
Ранее сообщалось о загрязнении на участке длиной 49 километров.
Суда "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" перевозили около 9200 тонн мазута, из которых примерно 3000 тонн вылились в море, как показывают спутниковые снимки.
Власти сообщают, что в районе Анапы необходимо очистить 44 километра береговой линии, а в Темрюкском районе - 10 километров.
Всего в работах по очистке побережья Черного моря задействовано более 6000 человек и свыше 300 единиц техники.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на очистку пляжей может потребоваться около месяца.
Проект "Кавказ.Реалии" в пятницу, 20 декабря, ссылаясь на слова добровольцев, сообщил, что для очистки побережья не хватает тракторов, самосвалов и погрузчиков.
На побережье остаются тысячи мешков с загрязненным песком и почвой, из которых, с повышением температуры воздуха, нефтепродукты вновь вытекают на пляж.
Сотни километров побережья находятся под угрозой, могут пострадать тысячи птиц и млекопитающих, и это будет продолжаться, пока мазут не разложится, что займет несколько лет, - рассказал эколог Евгений Симонов в беседе с порталом "Кавказ.Реалии".
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