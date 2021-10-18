Коронавирус и вакцинация: больницы обеспокоены нехваткой информации для русскоязычных

По словам Яниты Вейнберги, представляющей Клиническую университетскую больницу им. Паула Страдиня (PSKUS) , озвученное в СМИ утверждение пульмонолога больницы Зайги Кравале о том, что четверо из пяти пациентов с Covid-19 являются русскоязычными, основано на личных наблюдениях врача, больница же не собирает и не обобщает данные о национальности и языке общения пациентов.

"Мы не сортируем пациентов по национальности или каким-либо другим признакам", - подчеркнула Вейнберга.

В то же время специалисты больниц обеспокоены тем, что часть населения менее осведомлена о Covid-19 и необходимости вакцинации. По словам Вейнберги, уже в начале пандемии врачи заметили, что русскоязычные, возможно, не получают достаточно информации о Covid-19.

"Один вопрос - подготовлена ли такая информация, другой - есть ли где ее искать", - уточнила она.

Она рассказала, что с больницей активно сотрудничает одна русскоязычная газета, но интерес со стороны латышских телерадиовещательных и пишущих СМИ значительно выше.

Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) также не собирает данные о национальности и основном языке общения пациентов. Представитель больницы Илга Намниеце сообщила, что в RAKUS работает пять стационаров, куда поступает самое большое количество пациентов, поэтому у врачей объективно отсутствует время на сбор такой информации.

Однако и Намниеце признала, что долгое время в стране не уделялось внимания информированию русскоязычных, что связано с общей государственной политикой. Вот почему некоторые люди начинают искать информацию, например, в социальной сети "Facebook", говорит представитель RAKUS.