Госполиция оценит соблюдение требований эпидемиологической безопасности во время боя Бриедиса

Андерсоне отмечает, что обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются, а также от организаторов боя было запрошено объяснение относительно несоблюдения требований эпидемиологической безопасности во время мероприятия.

Организаторами поединка являются Wasserman Boxing, сообщили в "Арена Рига". Wasserman - агентство со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе. Агентство занимается спортивным маркетингом, поиском и менеджментом талантов. Его лондонское отделение Wasserman Boxing занимается продвижением бокса.

Эдвард Рофф, представитель организации, ответил на просьбу TVNET прокомментировать ситуацию и вскоре представит свою оценку.

Менеджер Майриса Бриедиса Раймонд Зепс отметил, что правила эпидемиологической безопасности вызвали большую путаницу при подготовке к бою. "В какой-то момент даже велась дискуссия о том, должны ли боксеры также быть в маске на ринге", - добавил он.

Уже сообщалось, что полиция оценит ответственность организаторов мероприятия в связи с возможными нарушениями требований эпидемиологической безопасности во время концерта проекта Mesa, который прошел в пятницу, 15 октября, в культурном центре Hanzas perons в Риге.

По данным LETA, многие посетители не использовали респираторы или использовали их неправильно во время концерта, хотя из-за пандемии Covid-19 на культурных мероприятиях, на которых нет фиксированных сидячих мест, посетители должны использовать не обычные маски для лица, а респираторы FFP2. На концерте могли присутствовать только люди с сертификатом Covid-19.