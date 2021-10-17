Полиция оценит возможные нарушения требований эпидемиологической безопасности на концерте группы Mesa

По данным LETA, многие посетители не использовали респираторы или использовали их неправильно во время концерта, хотя из-за пандемии Covid-19 на культурных мероприятиях, на которых нет фиксированных сидячих мест, посетители должны использовать не обычные маски для лица, а респираторы FFP2. На концерте могли присутствовать только люди с сертификатом Covid-19.

Галерея: Концерт группы Mesa

Как сообщили агентству LETA организаторы мероприятия, большинство посетителей концерта носили респираторы правильно.

"Охранники следили за использованием этих респираторов и делали выговор, если это было не так", - сказал организатор концерта Каспарс Янсонс, добавив, что те, кого просили правильно надеть респиратор, сделали это.

На вопрос, почему посетители не использовали респираторы, что видно из фотографий с концерта, Янсонс сказал, что снимки могли быть сделаны до того, как был сделан выговор. Он также подчеркнул, что на концерте всех посетителей проверяли на наличие респираторов FFP2, а те, у кого не было подходящего респиратора, покупали его на месте.

Госполиция оценит ответственность организатора концерта в связи с возможными нарушениями требований эпидемиологической безопасности.

Как уже сообщалось, единственный в этом году концерт Tuvāk tev хип-хоп проекта Mesa состоялся в пятницу на культурной площадке Hanzas perons.

Напомним, в Латвии на три месяца объявлен режим чрезвычайной ситуации со вступлением в силу ряда антиковидных ограничений. Режим ЧС вступил в силу в понедельник, 11 октября.

Принимая во внимание принятые правительством 8 октября решения, в так называемый переходный период с 11 по 18 октября на культурных мероприятиях (объявленных до 8 октября), на которых нет фиксированных сидячих мест, посетители должны использовать не обычные маски для лица, а респираторы FFP2. Маски FFP2 после переходного периода на мероприятиях нужно будет использовать на стоячих местах.

Публичные мероприятия могут посещать не более 500 человек одновременно. Не более двух человек могут сидеть рядом друг с другом. Между каждым из двух соседних сидений должно быть расстояние не менее двух сидений.

Мероприятия с количеством посетителей до 1000 могут быть организованы, если посетители находятся в отдельных секторах до 300 человек в каждом и не встречаются друг с другом.