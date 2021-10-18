Rīgas satiksme готово начать блокировку э-талонов непривитых жителей

Чтобы обеспечить выполнение решения Кабинета министров о том, что с 25 октября скидки, предоставляемые Рижским самоуправлением в транспорте Rīgas satiksme, будут получать только совершеннолетние вакцинированные лица, компания обратилась в Национальную службу здравоохранения (NVD) об обмене данными.

"Таким образом, с 25 октября Rīgas satiksme сможет начать блокировку э-талонов тех совершеннолетних лиц, которые не были вакцинированы, и согласно решению Кабинета министров имеют право пользоваться общественным транспортом только при наличии билета, купленного по полной цене", - сказала Байба Барташевича-Фельдмане.

Когда человек будет вакцинирован и получит сертификат Covid-19, или Кабинет министров отменит это требование, пассажир должен будет пойти в один из центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme и приобрести новый э-талон.

Следует учитывать, что в этом случае за изготовление э-талона придется заплатить 2,85 евро.

Уже сообщалось, что со следующего понедельника, 25 октября, совершеннолетние жители Латвии, у которых нет сертификата о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании, не могут пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте, сообщили в Министерстве сообщения.

Льготы на проезд взрослым без ковид-сертификатов не будут применяться на маршрутах, обслуживаемых поставщиком услуг общественного транспорта, который получает дотацию от государства или самоуправления.

В то же время не предусмотрено изменений для категорий пассажиров, которые имеют право на льготы в соответствии с правилами Кабинета министров о льготах на проезд - это инвалиды I и II групп, политически репрессированные лица, многодетные семьи и другие категории пассажиров, которые смогут пользоваться льготами, как и до этого.

Чтобы снизить эпидемиологические риски, перевозчик должен обеспечивать регулярную дезинфекцию транспортного средства и проветривание салона.