Борданс призывал передать управление кризисом Covid-19 экспертам из вооруженных сил

По мнению НКП, возможности и последовательность правительства ограничены предстоящими выборами, в результате чего совет по кризисному управлению испытывает трудности в принятии решений, которые должны служить долгосрочным интересам граждан Латвии.

Именно поэтому Борданс предложил передать управление кризисом экспертам из вооруженных сил.

"Смертей может быть больше, чем на войне. Нет места нерешительности и гонке за рейтингами.

Чтобы выиграть любую войну, мы должны быть готовы к потерям и верить в наши цели. В настоящее время нет ни того, ни другого", - сказал председатель НКП.

По его мнению, кризис следует рассматривать как военное положение, и им должны заниматься обученные и надежные профессионалы, не зависящие от рейтингов и руководившие настоящими военными операциями. По словам Борданса, такие люди смогут поддерживать порядок и разъяснять общественности принятые решения.

"Пандемия Covid-19 вызвала раскол в нашем обществе, какого я никогда раньше не видел. Но вирус принес не только страдания, потери, боль и сомнения многим семьям - пандемия ясно показала, кто есть кто в правительстве.

Кто принимает ответственные решения, а для кого главное быть переизбранным", - заявил Борданс.

"Мы понимаем боль семей, пострадавших от кризиса, и наших героических медиков, и делаем все возможное, чтобы уменьшить разрушительные последствия этой ситуации", - сказал он, добавив, что нынешней ситуации можно было элементарно избежать, не отклонив летом проект НКП об обязательной вакцинации определенных общественных групп.

Министр юстиции подчеркнул, что непринятие этого закона было решением, "основанным на страхе правящих партий потерять рейтинги, а не на желании сделать нашу жизнь безопаснее".