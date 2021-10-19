"Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий", - Лариса Гузеева о коронавирусе

В своем Instagram Гузеева часто выходит на связь с подписчиками и рассказывает о том, как себя чувствует. Так, в понедельник, 18 октября, она рассказала, что сейчас ей нужно будет заново учиться элементарным вещам.
"Ничего не изменилось за эти три недели. Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым - отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий. Слава Богу за всё", - поделилась Гузеева.
Пока знаменитость остается в клинике. Сейчас ее поддерживают члены семьи и поклонники. Телеведущая поблагодарила всех за беспокойство и не стала скрывать, что это стало для нее неожиданным. "Дорогие мои подписчики! Спасибо вам огромное за такую любовь и пожелания скорейшего выздоровления. Господь не оставит вас и всё вам вернёт за вашу доброту и участие к моей скромной персоне. Я буду стараться. С вами мне сразу стало легче. Спасибо", - писала ранее Лариса Гузеева.