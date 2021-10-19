Вт, 19.10.2021
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Янита Вейнберга, представитель больницы им. П. Страдиня

"Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий", - Лариса Гузеева о коронавирусе

Лариса Гузеева ФОТО: скриншот видео

В конце сентября 62-летняя российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева была госпитализирована с коронавирусом. По данным СМИ, у нее было поражено 60-65% легких. В итоге медики смогли помочь артистке, и в настоящее время она уже идет на поправку.

В своем Instagram Гузеева часто выходит на связь с подписчиками и рассказывает о том, как себя чувствует. Так, в понедельник, 18 октября, она рассказала, что сейчас ей нужно будет заново учиться элементарным вещам.

"Ничего не изменилось за эти три недели. Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым - отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий. Слава Богу за всё", - поделилась Гузеева.

Пока знаменитость остается в клинике. Сейчас ее поддерживают члены семьи и поклонники. Телеведущая поблагодарила всех за беспокойство и не стала скрывать, что это стало для нее неожиданным. "Дорогие мои подписчики! Спасибо вам огромное за такую любовь и пожелания скорейшего выздоровления. Господь не оставит вас и всё вам вернёт за вашу доброту и участие к моей скромной персоне. Я буду стараться. С вами мне сразу стало легче. Спасибо", - писала ранее Лариса Гузеева


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