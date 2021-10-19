"Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий", - Лариса Гузеева о коронавирусе

В своем Instagram Гузеева часто выходит на связь с подписчиками и рассказывает о том, как себя чувствует. Так, в понедельник, 18 октября, она рассказала, что сейчас ей нужно будет заново учиться элементарным вещам.

"Ничего не изменилось за эти три недели. Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым - отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий. Слава Богу за всё", - поделилась Гузеева.