"Я же живая. Я плачу в гримерке после программы": Лариса Гузеева о "Давай поженимся", Slava Marlow и депрессии

О программе "Давай поженимся" и русских женщинах

Лариса Гузеева признается, что у нее нет хороших и плохих гостей. Есть просто гости, которые могут перейти границы, но так как это "производство", в котором задействованы люди - редакторы, операторы, режиссеры, - она просто не может выбирать, нравится ли ей герой или нет. Однако, по словам актрисы, терпение играет очень важную роль при такой работе.

"У меня адовое терпение. Я думаю, что если бы у меня не было такого терпения, то мы бы не продержались 14 сезонов", - рассказала телеведущая.

Многие приезжают на передачу, чтобы "сделать Гузееву", и кому-то это удается. После некоторых выпусков Лариса Гузеева страшно переживает.

"Я же живая. Я плачу в гримерке после программы, естественно. У меня был гипертонический криз", - призналась Гузеева, вспоминая один выпуск программы, после которого у нее поднялось давление и ей стало плохо.

Уже 14 лет актриса ведет программу "Давай поженимся", благодаря чему смогла сделать исключительный вывод о русских женщинах.

"С определенного возраста все женщины хотят любить. Но самое интересное, что не в юности и не в молодости. (...) А где-то в полтос", - отметила Гузеева.

Она призналась, что это те, кому родители внушили, что сначала надо окончить институт, потом присмотреться к тому мальчику, к другому. И потом девушка выходит замуж за такого "Мишу из хорошей семьи", который не разрешает ей носить короткие юбки и распускать волосы. А мама на это говорит, что надо держаться за такого "Мишу", ведь он может тебя бросить. И только с годами, когда девушка уже похоронила своих родителей и развелась с "Мишей", она приходит за любовью.

О депрессии

Актриса призналась, что лечилась от депрессии и считает ее - тяжелейшей болезнью.

"Это как воспаление легких, перелом основания черепа. Депрессия - это ведь не из-за того, что тебе кто-то испортил настроение", - поделилась Гузеева.

Даже в тот момент, когда ей казалось, что это лучший период в ее жизни... Лариса была замужем, у нее росла дочка. У мужа, Игоря Бухарова, были рестораны, он делал дорогие подарки своей жене. Было все, о чем она так мечтала... Она была в хорошей форме, у нее была работа, но, по словам артистки, в какой-то момент в ее жизнь пришла депрессия и она "умирала".

"Игорь сажал меня в машину, я открывала окна, смотрела и орала. Ничего не могла сделать", - вспоминает те времена Гузеева.

Она призналась, что в таком состоянии хватало сил только лежать и плакать, а на вопрос "что случилось?" она просто не могла ответить, так как не понимала, что происходит.

Однако был еще один случай депрессивного состояния, когда ей напрямую указали, что это болезнь и необходимо принимать антидепрессанты. Он произошел во время съемок программы "Давай поженимся". Как вспоминает сама телеведущая, она заплакала и сказала: "Умираю! Не могу!". В тот день ее отвезли в клинику на лечение.

О Slava Marlow и Моргенштерне

В одном из выпусков "Давай поженимся" участвовал известный российский исполнитель Slava Marlow. В качестве друга он привел не менее известного рэп-музыканта Моргенштерна. Лариса Гузеева с теплотой отозвалась о Slava Marlow, а вот Моргенштерн ей понравился меньше.

"Слава такой хороший мальчик и композитор. Я с ним недавно встречалась, и хочется, чтобы у него была хорошая человеческая и профессиональная история. Он этого достоин", - призналась Гузеева.

По ее словам, она никому оценок не дает, но считает, что у Slava Marlow другой путь - не такой, как у Моргенштерна.