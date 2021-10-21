Чт, 21.10.2021
Если ты не вакцинирован - сиди дома, пока не будешь вакцинирован! Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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ВОЗ оценила, как долго может продлиться пандемия

Sejas maska. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Пандемия коронавируса "может продолжаться большую часть 2022 года", потому что бедные страны мира не получают достаточного количества вакцин против Covid-19, сказал BBC Брюс Эйлворд, советник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Представитель ВОЗ пояснил, что развитые страны не выполняют свои обязанности в рамках программы, разработанной для обеспечения бедных регионов, лишенных вакцины.

В то время как в большинстве частей мира вакцинировано около 40% населения, в Африке иммунизировано около 5%.

По оценкам благотворительной организации, только одна из семи доз вакцины, обещанных бедным слоям населения мира, достигла своей цели.

"Я могу сказать вам конкретно, что мы не справляемся", - сказал Эйлворд.

"Нам действительно нужно ускориться, потому что знаете, что произойдет в противном случае? Эта пандемия продлится еще на год дольше, чем могла бы", - добавил он.

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Ожидалось, что менее развитые страны мира получат два миллиарда доз вакцины от Covid-19 в рамках программы Covax, но до сих пор она смогла доставить только 371 миллион доз.


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