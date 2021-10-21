ВОЗ оценила, как долго может продлиться пандемия

Представитель ВОЗ пояснил, что развитые страны не выполняют свои обязанности в рамках программы, разработанной для обеспечения бедных регионов, лишенных вакцины.

В то время как в большинстве частей мира вакцинировано около 40% населения, в Африке иммунизировано около 5%.

По оценкам благотворительной организации, только одна из семи доз вакцины, обещанных бедным слоям населения мира, достигла своей цели.

"Я могу сказать вам конкретно, что мы не справляемся", - сказал Эйлворд.

"Нам действительно нужно ускориться, потому что знаете, что произойдет в противном случае? Эта пандемия продлится еще на год дольше, чем могла бы", - добавил он.