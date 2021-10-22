В ожидании одного из крупнейших банкротств в мировой истории

А теперь о Evergrande. С начала года доля китайского фондового рынка, более доступная для западных инвесторов, показала худшие показатели в мире. Фондовый индекс Hang Seng China упал на 15%, а фондовый индекс CSI China Internet упал на 35%.

Интересно, что индексы фондовых рынков, отражающие базу местных инвесторов, показали меньшее снижение - западные инвесторы гораздо больше переживают о ситуации в Китае, чем сами китайцы.

Это может быть связано с недавними воспоминаниями о банкротстве Lehman Brothers (объем долгов аналогичен Evergrande) и мировым финансовым кризисом 2008 года. В то время правительство США допустило банкротство инвестиционного банка, что усугубило кризис. Учась на ошибках, центральные банки и правительства теперь намного смелее, и на этот раз центральный банк Китая уже активно поддерживает финансовую систему дополнительной ликвидностью.

В то время, когда происходят крупные дефолты, обычно начинают беспокоиться о дальнейших последствиях - возможных убытках. В основном они возможны в Китае, потому что на Западе облигации Evergrande можно найти только в некоторых достаточно "экзотических" фондах, потому что у них нет инвестиционного рейтинга.

Международные рейтинговые агентства давно считают компанию рискованной: Evergrande был наиболее близок к качественному кредитному рейтингу в 2010 году, но с тех пор финансовое положение компании постепенно ухудшалось.

Первый удар, конечно, наносится клиентам, поставщикам и банкам компании.

Вопрос на миллиард долларов: является ли то, что происходит в Китае, частью более крупного процесса? Например, последует ли за Evergrande что-то действительно грандиозное, например, крах экономики Китая?

Вряд ли - пузырь на рынке недвижимости в Китае пугает уже 15 лет, но на помощь приходит правительство.

Однако события последних недель вызывают тревогу. Некоторые более мелкие девелоперы, чьи долги уже продаются со "скидкой" в 80%, близки к дефолту, и строительные компании начинают сообщать о проблемах с платежами. По данным Bloomberg, половина "проблемных долгов" в мире сейчас связана с сектором недвижимости Китая.

Standard & Poor's прогнозирует, что китайский рынок недвижимости продолжит угасать, что скажется на благосостоянии и расходах населения. Посмотрим, соберется ли китайское правительство, чтобы управлять ситуацией и избежать "жесткого приземления" экономики. Судя по опросам инвесторов, на данный момент это один из самых больших рисков в глазах инвесторов.

Некоторые выводы

Первое очевидно - диверсификация, недаром инвесторам не советуют вкладывать все в одну компанию. Например, когда мы создаем портфель облигаций, существует одно простое правило - каждая позиция занимает не более 2% портфеля.

Во-вторых, развивающиеся рынки могут составлять небольшую часть вашего долгосрочного портфеля. Например, если вам нравится "пассивная" инвестиционная философия, более широкие глобальные инвестиционные индексы, такие как MSCI All Country World IMI с акциями развивающихся рынков, составляют только 12%, а Китай - 4% портфеля.

Это правда, что значение китайской экономики в мире намного больше - китайская экономика составляет около одной пятой мировой экономики, поэтому многие считают, что в портфеле должно быть больше китайских активов. Я не согласен с этим, потому что географическая структура корпоративных доходов в индексе MSCI All Country World IMI находится недалеко от географической структуры мирового ВВП.

Другими словами, инвестируя в американские и европейские компании, вы также получите связь с Китаем только через более безопасные юрисдикции: китайцы используют "йфоны" и Windows, ездят на Tesla и BMW.