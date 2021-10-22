Пт, 22.10.2021
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В ожидании одного из крупнейших банкротств в мировой истории
Что происходит с китайским рынком недвижимости?

ФОТО: EPA/Scanpix

В настоящее время главной темой на финансовых рынках является надвигающееся банкротство китайского девелопера Evergrande и его последствия. "Компания является одним из крупнейших в мире девелоперов недвижимости с долговым бременем около 100 млрд долларов США и обязательствами на общую сумму 300 млрд долларов США", - пишет Игорь Данилов, руководитель по инвестициям инвестиционных фондов Swedbank.

Облигации компании в долларах США в настоящее время торгуются по цене около 20% от номинальной стоимости (то есть долги уже торгуются со "скидкой" в 80%), что означает, что рынок полностью уверен в том, что компания окажется неплатежеспособной или будет иметь очень болезненную реструктуризацию долга. Такой дефолт был бы одним из крупнейших в мировой истории.

По размеру он был бы сопоставим с дефолтами в Греции, Аргентине или России. Дальнейшие события в Китае повлияют как на рост мировой экономики, так и на развитие европейского энергетического кризиса.

Итак, текущий вопрос: что происходит в Китае?

В этом году китайские рынки, похоже, попали в "идеальный шторм". Все началось с экономического спада - индикатор настроений Caixin в Китае начал падать в начале года и сейчас находится на самом низком уровне с начала пандемии.

Затем китайские регуляторы атаковали технологических гигантов - Tencent, Alibaba и других, у которых "слишком много власти". Больше всего от новых законов пострадали образовательные и музыкальные платформы в интернете (цены на акции в этом сегменте рынка упали на 90%). Это также заставляет задуматься, увидим ли мы в будущем что-то подобное на Западе, когда Google, Facebook и другие платформы станут слишком большими и влиятельными?

А теперь о Evergrande. С начала года доля китайского фондового рынка, более доступная для западных инвесторов, показала худшие показатели в мире. Фондовый индекс Hang Seng China упал на 15%, а фондовый индекс CSI China Internet упал на 35%.

Интересно, что индексы фондовых рынков, отражающие базу местных инвесторов, показали меньшее снижение - западные инвесторы гораздо больше переживают о ситуации в Китае, чем сами китайцы.

Это может быть связано с недавними воспоминаниями о банкротстве Lehman Brothers (объем долгов аналогичен Evergrande) и мировым финансовым кризисом 2008 года. В то время правительство США допустило банкротство инвестиционного банка, что усугубило кризис. Учась на ошибках, центральные банки и правительства теперь намного смелее, и на этот раз центральный банк Китая уже активно поддерживает финансовую систему дополнительной ликвидностью.

В то время, когда происходят крупные дефолты, обычно начинают беспокоиться о дальнейших последствиях - возможных убытках. В основном они возможны в Китае, потому что на Западе облигации Evergrande можно найти только в некоторых достаточно "экзотических" фондах, потому что у них нет инвестиционного рейтинга.

Международные рейтинговые агентства давно считают компанию рискованной: Evergrande был наиболее близок к качественному кредитному рейтингу в 2010 году, но с тех пор финансовое положение компании постепенно ухудшалось.

Первый удар, конечно, наносится клиентам, поставщикам и банкам компании.

Вопрос на миллиард долларов: является ли то, что происходит в Китае, частью более крупного процесса? Например, последует ли за Evergrande что-то действительно грандиозное, например, крах экономики Китая?

Вряд ли - пузырь на рынке недвижимости в Китае пугает уже 15 лет, но на помощь приходит правительство.

Однако события последних недель вызывают тревогу. Некоторые более мелкие девелоперы, чьи долги уже продаются со "скидкой" в 80%, близки к дефолту, и строительные компании начинают сообщать о проблемах с платежами. По данным Bloomberg, половина "проблемных долгов" в мире сейчас связана с сектором недвижимости Китая.

Standard & Poor's прогнозирует, что китайский рынок недвижимости продолжит угасать, что скажется на благосостоянии и расходах населения. Посмотрим, соберется ли китайское правительство, чтобы управлять ситуацией и избежать "жесткого приземления" экономики. Судя по опросам инвесторов, на данный момент это один из самых больших рисков в глазах инвесторов.

Некоторые выводы

Первое очевидно - диверсификация, недаром инвесторам не советуют вкладывать все в одну компанию. Например, когда мы создаем портфель облигаций, существует одно простое правило - каждая позиция занимает не более 2% портфеля.

Во-вторых, развивающиеся рынки могут составлять небольшую часть вашего долгосрочного портфеля. Например, если вам нравится "пассивная" инвестиционная философия, более широкие глобальные инвестиционные индексы, такие как MSCI All Country World IMI с акциями развивающихся рынков, составляют только 12%, а Китай - 4% портфеля.

Это правда, что значение китайской экономики в мире намного больше - китайская экономика составляет около одной пятой мировой экономики, поэтому многие считают, что в портфеле должно быть больше китайских активов. Я не согласен с этим, потому что географическая структура корпоративных доходов в индексе MSCI All Country World IMI находится недалеко от географической структуры мирового ВВП.

Другими словами, инвестируя в американские и европейские компании, вы также получите связь с Китаем только через более безопасные юрисдикции: китайцы используют "йфоны" и Windows, ездят на Tesla и BMW.

И третье, случай Evergrande, еще раз подтверждает важность государственной политики в современном мире. Стабилизация китайского рынка недвижимости и дальнейшее экономическое развитие будут почти полностью зависеть от решений китайского правительства, и перед лицом предыдущих потрясений они оказались успешными.


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