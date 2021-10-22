Covid-19 ⟩ Образуется скопление трупов: в морге RAKUS скоро закончатся места

Из 72 мест в морге Центра патологии RAKUS свободными остались только 11. Скорее всего, они заполнятся на этой неделе, так как люди умирают не только из-за Covid-19, но и из-за других болезней. Эксперты говорят - так как локдаун снизит распространенность Covid-19 только через две недели, прогнозируется рост числа смертей от Covid-19.

"Если у нас впереди еще одни выходные, такие же, как были прошлые, то мы, вероятно, будем вынуждены открыть наш мобильный морг.

Есть 44 места - в мобильном морге - мы открываем его только в кризисных ситуациях. В прошлом году это были Пасха и Рождество. На данный момент похоже, что кризисная ситуация наступит раньше", - сказал Валдис Микельсонс, руководитель Центра патологии RAKUS.

Кроме того, образуется скопление трупов, потому что забрать их из морга некому. Родственники сами заболевают Covid-19 и не могут организовать похороны. Затем умершие от Covid-19 занимают место в морге на срок до трех недель.

"У нас бывают ситуации, когда вся семья болеет, и даже такое, что два члена семьи умерли, а двое лежат дома. Совершенно объективно они не могут похоронить умерших. Таким образом, процесс продлевается", - говорит Микельсонс.

Центр патологии Рижской Восточной клинической университетской больницы проводит вскрытие трупов молодых, умерших от Covid-19, и пожилых людей без сопутствующих заболеваний, тогда можно непосредственно увидеть повреждения, вызванные Covid-19.

"По большей части картина очень похожая. Есть очень тяжелые поражения почек и очень серьезные повреждения легких. Они несовместимы с жизнью", - обрисовал ситуацию руководитель Центра патологии.

Если мобильный морг заполнится, в стационаре Бикерниеки и Центре туберкулеза и заболеваний легких в Сауриеши останется 12 мест. Эти морги срочно восстановили в прошлом году из-за Covid-19. Между тем, например, в Даугавпилсской региональной больнице недавно был создан морг специально для больных Covid-19, две просторные морозильные камеры, так что недостатка в местах пока нет.