В Риге из Аудупе подняли обломки давно затонувшего корабля

Из-за опасности специалисты ведомства организовали разметку этого места, чтобы водители лодок вовремя заметили подводное препятствие. Позже затонувший объект был осмотрен, так как нужно было оценить его размеры и затраты на извлечение. Исследование показало, что затонула баржа с металлическим корпусом длиной от 12 до 16 метров. По сообщению Рижской думы, в этом году было выделено финансирование на организацию работ по выявлению и утилизации затонувшего судна.

Извлечение затонувшего корабля - трудоемкий процесс и работа водолазов, пояснили в Рижской думе. Поэтому необходимо было провести осмотр, перекачать грунт, удалить нарост с обломков, разрезать металл под водой и провести другие работы.

Движение судов организовано по водным путям, что является наиболее безопасным способом передвижения в водоемах. К сожалению, в результате различных аварий и других инцидентов вблизи них могут находиться крупные объекты - затонувшие суда или их части, намеренно выброшенные крупногабаритные предметы, строительный мусор и т.д., что не только мешает судоходству и ставит под угрозу безопасность моряков, но также может нанести серьезный ущерб плавсредству, пояснили в думе.