Арнис Цимдарс ФОТО: Zane Bitere/LETA

Семья бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Арниса Цимдарса, скончавшегося на уходящей неделе, опровергает прозвучавшую в СМИ информацию о том, что он мог предъявить врачам поддельный ковид-сертификат о вакцинации, сообщила дочь Цимдарса Дайра Януша.

В новостях TV3 ранее прозвучало, что в распоряжении СМИ есть неофициальная информация, якобы свидетельствующая о том, что Цимдарс представил врачам поддельный сертификат о вакцинации против Covid-19, а также о том, что еще один из близких Цимдарса борется за свою жизнь в реанимационном отделении больницы.

В сообщении для прессы семья Цимдарса заявила, что редакция TV3 "грубо нарушила кодекс этики Латвийской ассоциации журналистов, в котором четко говорится, что главная задача журналиста - предоставлять обществу правдивую и проверенную информацию".

Семья Цимдарса подчеркнула, что у него не было поддельного сертификата о вакцинации, потому что как до, так и во время болезни Цимдарс четко и неоднократно информировал членов своей семьи и лечащий персонал о том, что он не был вакцинирован против Covid-19.

По словам членов семьи, у Цимдарса не было логической причины или выгоды для получения поддельного сертификата, так как

он сохранял твердую приверженность ранее принятой позиции о получении иммунитета естественным путем и надеялся победить болезнь даже после того, как был помещен в больницу.

Кроме того, и в электронной системе здравоохранения e-veselība отсутствует запись о вакцинации Арниса Цимдарса, подчеркивают его родные.

Они также сообщили, что в настоящее время в больнице не находится ни один из близких Цимдарса - ни по причине заболевания Covid-19, ни в связи с какой-либо другой болезнью.

Семья Цимдарса требует от TV3 отзыва новости до 23 октября и публичного извинения за "введение в заблуждение общественности путем предоставления ложной и непроверенной информации, клевету на Цимдарса и оскорбление его чести и достоинства, а также за эмоциональное оскорбление и проявление неуважения к семье Цимдарса, близким и коллегам, знавшим Арниса как честного принципиального человека с безукоризненной репутацией".

В сообщении для прессы подчеркивается: если новостная служба TV3 не отзовет репортаж и не принесет извинения в установленный срок, семья Цимдарса обратится в полицию и суд, чтобы добиться отображения этой новости в соответствии с интересами общества к достоверной и проверенной информации.

Как сообщалось, бывший председатель Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс скончался в среду днем в возрасте 59 лет, что подтвердили его родственники.