Семья Цимдарса опровергает слухи о его поддельном ковид-сертификате
Семья бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Арниса Цимдарса, скончавшегося на уходящей неделе, опровергает прозвучавшую в СМИ информацию о том, что он мог предъявить врачам поддельный ковид-сертификат о вакцинации, сообщила дочь Цимдарса Дайра Януша.
В новостях TV3 ранее прозвучало, что в распоряжении СМИ есть неофициальная информация, якобы свидетельствующая о том, что Цимдарс представил врачам поддельный сертификат о вакцинации против Covid-19, а также о том, что еще один из близких Цимдарса борется за свою жизнь в реанимационном отделении больницы.
В сообщении для прессы семья Цимдарса заявила, что редакция TV3 "грубо нарушила кодекс этики Латвийской ассоциации журналистов, в котором четко говорится, что главная задача журналиста - предоставлять обществу правдивую и проверенную информацию".
Семья Цимдарса подчеркнула, что у него не было поддельного сертификата о вакцинации, потому что как до, так и во время болезни Цимдарс четко и неоднократно информировал членов своей семьи и лечащий персонал о том, что он не был вакцинирован против Covid-19.
По словам членов семьи, у Цимдарса не было логической причины или выгоды для получения поддельного сертификата, так как
Кроме того, и в электронной системе здравоохранения e-veselība отсутствует запись о вакцинации Арниса Цимдарса, подчеркивают его родные.
Они также сообщили, что в настоящее время в больнице не находится ни один из близких Цимдарса - ни по причине заболевания Covid-19, ни в связи с какой-либо другой болезнью.
Семья Цимдарса требует от TV3 отзыва новости до 23 октября и публичного извинения за "введение в заблуждение общественности путем предоставления ложной и непроверенной информации, клевету на Цимдарса и оскорбление его чести и достоинства, а также за эмоциональное оскорбление и проявление неуважения к семье Цимдарса, близким и коллегам, знавшим Арниса как честного принципиального человека с безукоризненной репутацией".
В сообщении для прессы подчеркивается: если новостная служба TV3 не отзовет репортаж и не принесет извинения в установленный срок, семья Цимдарса обратится в полицию и суд, чтобы добиться отображения этой новости в соответствии с интересами общества к достоверной и проверенной информации.
Как сообщалось, бывший председатель Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс скончался в среду днем в возрасте 59 лет, что подтвердили его родственники.
Согласно имеющейся у латвийского телевидения информации, он скончался после заражения Covid-19. Минувшим летом Цимдарс стал одним из основателей партии "Латвия на первом месте" и так же, как и партия, выступал против обязательной вакцинации.