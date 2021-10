Обязательная вакцинация - это законно? Мнение омбудсмена

Он упомянул, что основные руководящие принципы по вопросу обязательной вакцинации можно найти в деле Vavrička and Others v. the Czech Republic, рассмотренном в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В нем рассматривалась принятая в Чешской Республике норма, которая предусматривала обязательную вакцинацию детей, наложение штрафов на родителей в случае ее несоблюдения и запрещение невакцинированным детям посещать дошкольные учреждения.