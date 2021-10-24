Вс, 24.10.2021
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Николай Кабанов, депутат Сейма от партии "Согласие"

"Мы все в одной лодке". Видео очевидца из ночного приема в больнице

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

​Журналисты LTV выпустили сюжет "Очевидец: ночной прием" ("Aculiecinieks": Nakts uzņemšanā), в котором засняли происходящее в Клинике неотложной медицины и приема пациентов Рижской Восточной клинической университетской больницы. Призываем его посмотреть!

"Тяжелее всего то, что ты не можешь одновременно ухаживать за несколькими пациентами, которые в больницу попали в одно и то же время", - говорит врач неотложной медицины в Восточной клинической университетской больнице Андрей Олесик.

Прибывшим пациентам часто приходится ждать до 5 часов, прежде чем кто-то сможет им помочь. Сейчас в больницы попадают люди с запущенной болезнью.

Олесик поясняет, что пациенты в больницу попадают в еще сравнительно стабильном состоянии, могут говорить, но нехватка воздуха развивается. Растет интоксикация и кислородное голодание, в связи с чем человека приходится подключить к аппаратам, чтобы обеспечить оптимальный объем кислорода.

"При этом никуда не пропадают хронически больные. К сожалению, мы все в одной лодке: с людьми которые попали в больницу с ковидом из-за того, что они убеждены, что вакцинироваться не надо, или с людьми, кто уверен что ковид - легкая простуда.

Они отнимают у других права получать услуги здравоохранения. Где же тогда равноправие в подходе?" -

говорит член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы, врач Алексей Вишняков.

Медики указывают, что в больнице в основном невакцинированные пациенты.

Видео: Сюжет передачи Aculiecinieks (на латышском языке)


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