Выстрел Болдуина: нарушение правил обращения с оружием, новичок-реквизитор или неудачная шутка?

Портал TMZ сообщил, что отвечавшая за оружие Алека Болдуина во время работы над фильмом Rust Ханна Рид оказалась новичком в профессии. Ранее женщина давала интервью, в котором призналась, что впервые поработала ответственной за оружие на съемках фильма The Old Way с Николасом Кейджем. Его съемки завершились совсем недавно.