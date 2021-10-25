Выстрел Болдуина: нарушение правил обращения с оружием, новичок-реквизитор или неудачная шутка?

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Новые детали дела

Портал TMZ сообщил, что отвечавшая за оружие Алека Болдуина во время работы над фильмом Rust Ханна Рид оказалась новичком в профессии. Ранее женщина давала интервью, в котором призналась, что впервые поработала ответственной за оружие на съемках фильма The Old Way с Николасом Кейджем. Его съемки завершились совсем недавно.

Ханна отметила, что переживала, ведь она новичок, но все прошло гладко. Любопытный факт: отец женщины - Телл Рид, работавший оружейником на съемках фильмов "Джанго освобожденный" и "Однажды в… Голливуде" у Квентина Тарантино.

Реакция в Голливуде

Кинокомпании и продюсеры в Голливуде отреагировали молниеносно! Мгновенно были разработаны новые правила и протоколы в использовании огнестрельного оружия на съемках.

К примеру, создатели сериала "Новобранец" приняли решение запретить настоящее оружие на съемках после смертельного выстрела Болдуина. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Ранее выстрелы изображали в основном с помощью графики, но порой использовалось и настоящее оружие. Шоураннер Алекси Хоули (Alexi Hawley) в служебной записке заявил, что отныне настоящее оружие использоваться не будет. Он добавил, что теперь актеры будут использовать исключительно пистолеты Air Soft, а вспышки будут добавляться во время постпродакшна при помощи CGI.

Смерть украинки Галины Хатчинс повлияла и на Американский институт киноискусства (AFI): учебное заведение учредило стипендию имени кинооператора. В институте отметили, что невозможно описать потерю столь дорогого для сообщества AFI человека.

Комментарий режиссера фильма и его ассистента

Режиссер картины Rust Джоэл Соуза тяжело переживает смерть друга и коллеги. Он указал, что Хатчинс была очень доброй, энергичной и невероятно талантливой женщиной, которая "боролась за каждый дюйм". Он переживает и за семью Галины, передает Deadline.

Специалист по фокусировке камеры Аарон Чен заметил, что в момент выстрела Хатчинс снимала на камеру в формате от первого лица: "Думаю, режиссер был позади нее, он присел и смотрел в монитор. Вот почему после выстрела пуля попала в живот Галине и затем угодила в плечо режиссеру".

Чен сделал предположение, что были нарушены правила безопасности, потому что создатели фильма старались побыстрее его закончить. По его словам, боевое оружие недопустимо на съемках.

Напомним, 63-летний Алек Болдуин находится в подавленном состоянии. Он дал показания полиции, и в его адрес не было предъявлено обвинений. Актер переживает и просит прощения у близких погибшей.

"Нет слов, чтобы описать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс - жены, матери и нашей уважаемой коллеги. В данный момент работаю с полицией, чтобы выяснить, как могла произойти эта трагедия, и поддерживаю связь с мужем Галины, оказываю поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито из-за семьи Хатчинс", - написал он в Twitter.

Актер отметил, что он держит связь с родными погибшей и переживает, ведь он любил Галину.