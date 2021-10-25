Выстрел Болдуина: нарушение правил обращения с оружием, новичок-реквизитор или неудачная шутка?

В Голливуде вот уже несколько дней обсуждают трагедию на съемках вестерна Rust. В одной из сцен звезда картины Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, но это оказалось не так. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуза. Сейчас актер сотрудничает со следствием.
Мнение экспертов
Издание The New York Post обратилось к голливудскому консультанту по огнестрельному оружию Брайану Карпентеру из Dark Thirty Film Services. Специалист заметил, что стрелок никогда не должен направлять пистолет на живого человека. Это делать категорически нельзя, даже если известно, что оружие не заряжено.
Обычно на съемках в целях безопасности все оружие, используемое в кадре, актеры нацеливают на манекен, но не на оборудование, актеров или участников команды.
Президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков не понимает, как подобное могло произойти. Его возмутили действия Болдуина. Особенно шокировал тот факт, что все произошло даже не во время съемок. Иншаков не понимает, что это было - глупость, неудачная шутка или актер был не в себе. Его слова приводит портал Lenta.ru: "Он что, дурак? Или идиот? Схватил оружие и решил похулиганить в надежде, что там холостые патроны? Зачем? Может быть, он был обдолбанный? Я так понимаю, все случилось даже не в момент съемок. Зачем ты берешь оружие и начинаешь стрелять? Это же просто маразм!".
Новые детали дела
Портал TMZ сообщил, что отвечавшая за оружие Алека Болдуина во время работы над фильмом Rust Ханна Рид оказалась новичком в профессии. Ранее женщина давала интервью, в котором призналась, что впервые поработала ответственной за оружие на съемках фильма The Old Way с Николасом Кейджем. Его съемки завершились совсем недавно.
Ханна отметила, что переживала, ведь она новичок, но все прошло гладко. Любопытный факт: отец женщины - Телл Рид, работавший оружейником на съемках фильмов "Джанго освобожденный" и "Однажды в… Голливуде" у Квентина Тарантино.
Кинокомпании и продюсеры в Голливуде отреагировали молниеносно! Мгновенно были разработаны новые правила и протоколы в использовании огнестрельного оружия на съемках.
К примеру, создатели сериала "Новобранец" приняли решение запретить настоящее оружие на съемках после смертельного выстрела Болдуина. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Ранее выстрелы изображали в основном с помощью графики, но порой использовалось и настоящее оружие. Шоураннер Алекси Хоули (Alexi Hawley) в служебной записке заявил, что отныне настоящее оружие использоваться не будет. Он добавил, что теперь актеры будут использовать исключительно пистолеты Air Soft, а вспышки будут добавляться во время постпродакшна при помощи CGI.
Смерть украинки Галины Хатчинс повлияла и на Американский институт киноискусства (AFI): учебное заведение учредило стипендию имени кинооператора. В институте отметили, что невозможно описать потерю столь дорогого для сообщества AFI человека.
Комментарий режиссера фильма и его ассистента
Режиссер картины Rust Джоэл Соуза тяжело переживает смерть друга и коллеги. Он указал, что Хатчинс была очень доброй, энергичной и невероятно талантливой женщиной, которая "боролась за каждый дюйм". Он переживает и за семью Галины, передает Deadline.
Специалист по фокусировке камеры Аарон Чен заметил, что в момент выстрела Хатчинс снимала на камеру в формате от первого лица: "Думаю, режиссер был позади нее, он присел и смотрел в монитор. Вот почему после выстрела пуля попала в живот Галине и затем угодила в плечо режиссеру".
Чен сделал предположение, что были нарушены правила безопасности, потому что создатели фильма старались побыстрее его закончить. По его словам, боевое оружие недопустимо на съемках.
Напомним, 63-летний Алек Болдуин находится в подавленном состоянии. Он дал показания полиции, и в его адрес не было предъявлено обвинений. Актер переживает и просит прощения у близких погибшей.
"Нет слов, чтобы описать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс - жены, матери и нашей уважаемой коллеги. В данный момент работаю с полицией, чтобы выяснить, как могла произойти эта трагедия, и поддерживаю связь с мужем Галины, оказываю поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито из-за семьи Хатчинс", - написал он в Twitter.
Актер отметил, что он держит связь с родными погибшей и переживает, ведь он любил Галину.
О картине Rust
В октябре в штате Нью-Мексико началась работа над очередной картиной с участием голливудских знаменитостей "Ржавчина" (Rust). По задумке режиссера Джоэла Соузы, это должен был быть вестерн. Каст для картины был подобран поистине яркий: легендарный Алек Болдуин (он же выступил и продюсером), полюбившийся в "Викингах" Трэвис Фиммел, Брейди Нун, сыгравшая мать Роуз в "Титанике" Фрэнсис Фишер и звезда сериала "Сверхъестественное" Дженсен Эклс.
По сюжету на дворе 1880-е и преступник Харланд Раст скрывается от закона. За его голову назначена награда. Внезапно его 13-летнего внука Лукаса приговаривают к повешению за убийство, и Раст отправляется его спасать. Лукас и Раст скрываются от легендарного маршала США Вуда Хелма, которого играет Дженсен Эклс, и охотника за головами Фентона "Проповедника" Лэнга в исполнении Трэвиса Фиммела.