Вс, 24.10.2021
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Валдис Микельсонс, руководитель Центра патологии RAKUS

Какая вакцина самая эффективная и как это определяется? Комментарий эксперта

Значок о вакцинации от Covid-19 ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Уже в конце лета - начале сентября мировые данные об эффективности вакцин убедительно показали, что самая высокая эффективность защиты у вакцины Spikevax от компании Moderna, - заявила председатель Национального совета по иммунизации Даце Завадска.

"Эта вакцина содержит более высокую дозу антигена, чем, например, Pfizer/BioNTech, которая работает по тому же принципу", - пояснила эксперт.

С другой стороны, в отношении бустерной вакцинации или так называемой третьей дозы для жителей, которым они рекомендованы или будут рекомендованы, дополнительным аргументом в пользу Moderna становится факт, что

эффективность двух доз этой вакцины остается стабильной, и бустерная доза пока не рекомендуется.

Как сообщалось, Отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения сообщил LETA в пятницу, что Рабочая группа по вакцинации Министерства здравоохранения отдает приоритет Moderna в качестве первой дозы вакцины для жителей старше 25 лет.

Как LETA рассказал инфектолог Клинической университетской больницы им. Страдиня и профессора Латвийского университета Уга Думпис, вакцина Spikevax, производимая Moderna, демонстрирует наиболее надежную с точки зрения времени защиту как в исследованиях, так и в реальных данных из нескольких стран.

В Латвии она доступна в больших количествах, однако люди без  объективного обоснования ее не выбирают.

Единственным поводом для беспокойства в этом случае, по мнению эксперта, могут быть молодые люди, которые могут быть подвержены повышенному риску миокардита, поэтому установлен соответствующий возрастной предел.

В соответствии с решением Рабочей группы по вакцинации, всем поставщикам этой услуги с пятницы в качестве первой дозы вакцины использовать препараты от Moderna и Johnson & Johnson (с рекомендацией через восемь недель после получения первой дозы выполнять бустерную вакцинацию преимущественно мРНК-вакциной). В свою очередь, вакцину от Pfizer/BioNTech следует использовать для вакцинации молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет.

Аналогичным образом, пожилым людям старше 65 лет, медработникам, если прошли шесть месяцев после получения второй дозы вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech (и они не переболели Covid-19), а также всем другим жителям, после прививки первой дозой Johnson&Johnson которых прошло по крайней мере восемь недель, в ближайшем будущем рекомендуется провести бустерную вакцинацию именно вакциной от Moderna.


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