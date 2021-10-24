Какая вакцина самая эффективная и как это определяется? Комментарий эксперта

"Эта вакцина содержит более высокую дозу антигена, чем, например, Pfizer/BioNTech, которая работает по тому же принципу", - пояснила эксперт.

С другой стороны, в отношении бустерной вакцинации или так называемой третьей дозы для жителей, которым они рекомендованы или будут рекомендованы, дополнительным аргументом в пользу Moderna становится факт, что

эффективность двух доз этой вакцины остается стабильной, и бустерная доза пока не рекомендуется.

Как сообщалось, Отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения сообщил LETA в пятницу, что Рабочая группа по вакцинации Министерства здравоохранения отдает приоритет Moderna в качестве первой дозы вакцины для жителей старше 25 лет.

Как LETA рассказал инфектолог Клинической университетской больницы им. Страдиня и профессора Латвийского университета Уга Думпис, вакцина Spikevax, производимая Moderna, демонстрирует наиболее надежную с точки зрения времени защиту как в исследованиях, так и в реальных данных из нескольких стран.

В Латвии она доступна в больших количествах, однако люди без объективного обоснования ее не выбирают.

Единственным поводом для беспокойства в этом случае, по мнению эксперта, могут быть молодые люди, которые могут быть подвержены повышенному риску миокардита, поэтому установлен соответствующий возрастной предел.

В соответствии с решением Рабочей группы по вакцинации, всем поставщикам этой услуги с пятницы в качестве первой дозы вакцины использовать препараты от Moderna и Johnson & Johnson (с рекомендацией через восемь недель после получения первой дозы выполнять бустерную вакцинацию преимущественно мРНК-вакциной). В свою очередь, вакцину от Pfizer/BioNTech следует использовать для вакцинации молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет.