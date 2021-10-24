Вс, 24.10.2021
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Валдис Микельсонс, руководитель Центра патологии RAKUS

Госдепартамент США отнес россиян к "бездомным национальностям". Что это значит?

Иллюстративное фото ФОТО: MAXIM SHIPENKOV / EPA

Государственный департамент США отнес граждан России, которые хотят получить иммиграционную визу в США, к категории Homeless Nationalities, что можно перевести, как "бездомные национальности", передает "Медуза" со ссылкой на документ, опубликованный на веб-сайте ведомства.

В такую категорию относят заявителей на иммиграционную визу из государств, где США не имеет консульских представительств, либо где политическая ситуация "неопределенная и изменчивая" настолько, что американские дипломаты не могут рассматривать заявления на получение визы оттуда.

Россия оказалась в компании Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

Россиянам рекомендовано обращаться за визами в консульские представительства США в столице Польши Варшаве. Граждане РФ, проживающие за рубежом, могут обратиться в представительство США в стране пребывания.

Ранее в мае правительство России включило США и Чехию в список стран, которые совершают "недружественные действия" в отношении РФ. Таким странам запрещено нанимать для работы в своих дипмиссиях сотрудников из России. Посол США в России Джон Салливан предупреждал, что по причине сокращения числа сотрудников США совсем прекратят оказывать консульские услуги на территории России.

С 12 мая посольство США в столице РФ приостановило прием заявлений на получение неиммиграционных виз. Исключение сделали только для дипломатических поездок.


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