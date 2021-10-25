Пн, 25.10.2021
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Янис Борданс, министр юстиции

Айнар Шлесерс сообщил, что заразился коронавирусом

Айнар Шлесерс ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс заразился Covid-19, о чем он сам сообщил в Facebook.

Как отмечает агентство LETA, в данный момент Шлесерс находится в Объединенных Арабских Эмиратах, где ему необходимо провести в карантине десять дней.

Политик сообщил, что утром 22 октября почувствовал небольшую головную боль, а также повышенную температуру. Он сделал тест на Covid-19, который оказался положительным.

В следующие два дня температура тела политика держалась в границах от 37,5 до 38 градусов, однако сейчас температура в пределах нормы и чувствует он себя хорошо. Шлесерс рассказал, что ощущает небольшую усталость, но, похоже, состояние улучшается.

Напомним, на прошлой неделе в возрасте 59 лет скончался один из основателей партии "Латвия на первом месте" и бывший глава ЦИК Арнис Цимдарс. У него был констатирован Covid-19. Партия выступает против обязательной вакцинации.


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