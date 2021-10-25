Пн, 25.10.2021
Вообразить себе, что Латвия будет на первом месте в мире, что у нас будет волна заболеваемости, превосходящая ту, что была прошлой зимой, было сложно Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

СМИ: В Москве пропала актриса Светлана Светличная

Светлана Светличная ФОТО: скриншот видео

СМИ сообщают, что в Москве пропала советская актриса театра и кино Светлана Светличная. Артистка якобы исчезла и не появлялась дома с 20 октября. источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что о пропаже знаменитости в полицию заявил ее сын Алексей Ивашов.

Известно, что в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже 81-летней актрисы Светланы Светличной. Артистка перестала выходить на связь с семьей 21 октября.

"Комсомольская права" пишет, что полиция осмотрела жительства артистки, порядок вещей в квартире не нарушен. Отмечается, что женщина страдает старческой деменцией и могла попросту забыть свой адрес. Ее местонахождение до сих пор неизвестно, ведутся поиски.

Позже появилась версия, что Светлана Афанасьевна переехала ближе к родственникам. Об этом родственникам рассказал ее друг актер Иван Николаев.

"Светлана никуда не пропала, она переехала близко к родственникам, помирившись с ними, теперь живет в пяти минут езды от них. Она не хочет общаться об этом с прессой, поскольку ей уже достаточно много лет", - цитирует Николаева РИА Новости. 

Напомним, в ноябре 2020 года Светличную доставили в больницу с подозрением на инсульт. Но диагноз не подтвердился.

Светлана Афанасьевна долгое время не могла наладить отношения со старшим сыном Алексеем. Она рассказывала журналистам, что перепады давления у нее начались, после того, как ей на голову упала стойка осветительного прибора. Актриса считала, что ее старший сын Алексей и внучка Мария якобы мечтают сжить ее со


НАВЕРХ
Back