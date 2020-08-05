Влюбленная в Штирлица журналистка, соблазнительница и советский секс-символ: Светлана Светличная

Первая слава пришла к ней после картины "Им покоряется небо".

У многих Светличная ассоциируется с образом коварной соблазнительницы Анны из фильма "Бриллиантовая рука".

Слова "Не виноватая я! Он сам пришел" стали крылатыми, но сыграли с артисткой злую шутку. Светлану долгое время преследовал образ порочной женщины.

Во время той самой сцены "стриптиза" Светличная очень стеснялась и боялась. По спине у нее бежал пот. Об этом она рассказывала в программе "Судьба человека".

Но кроме знаменитой картины Леонида Гайдая Светлана полюбилась ролью в фильме Эдмонда Кеосаяна "Стряпуха". Там она сыграла вместе с Владимиром Высоцким. Тогда на съемках артист пел коллегам свои новые песни.

В легендарных "Семнадцати мгновениях весны" Светличная сыграла немецкую журналистку Габи Набель, которая была влюблена в Штирлица.

"Семнадцать мгновений весны" ФОТО: Кадр из фильма

Этот персонаж придумала режиссер фильма Татьяна Лиознова. Позже Светлане предложили сыграть и жену разведчика, тогда, мол, будет понятна его симпатия к немке. Режиссеру идея понравилась, но на эту роль была уже утверждена другая актриса.

ФОТО: скриншот видео

Светлана Светличная 34 года замужем за актером Владимиром Ивашовым, которого она впервые увидела в фильме "Баллада о солдате". Уже тогда она поняла, что станет его женой. Да, в ее жизни были искушения и измены, но ей не был нужен никто, кроме мужа.

Отказ в близости режиссеру Сергею Герасимову привел к тому, что Светличная не получила роль, после которой она могла стать заслуженной артисткой СССР.

А потом наступили тяжелые годы перестройки. В 90-е ее муж Владимир пошел работать на стройку, а Светлана устроилась уборщицей. Это были голодные годы, и есть было нечего. Ивашов долго страдал от язвы. Светличная старалась его лечить как могла. Актеру сделали одну операцию, но когда он попал на операционный стол второй раз - врачи его не спасли. Ивашов скончался в больнице на 56-м году жизни - сердце не выдержало.

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Некоторое время спустя Светлана познакомилась с бардом, поэтом и художником Сергеем Смирновым-Сокольским. Их брак продлился всего 27 дней. Родным этот мужчина ей так и не стал.

Смерть мужа была не единственной трагедией в жизни Светличной. Младший сын актрисы Олег трагически погиб. Светлана считает, что, вероятно, причиной его смерти были деньги.

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В начале 2000-х Светличная предстала в картине "Богиня. Как я полюбила" Ренаты Литвиновой. В свои 90 лет она удивительно утонченна и является настоящей бунтаркой.

Даже сейчас Светлана много путешествует, посещает светские мероприятия и изредка, но снимается в кино. В 2019 году она сыграла в сериале "Беловодье. Тайна затерянной страны".

В интервью Борису Корчевникову актриса призналась, что если бы могла прожить жизнь еще раз, то не стала бы актрисой, а была бы в первую очередь матерью.

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