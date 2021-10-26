81-летняя актриса Светлана Светличная найдена живой

Журналисты портала "Известия" передают, что актриса жива и здорова. Сейчас она снимается в телешоу.

Об исчезновении Светличной в полицию накануне сообщил ее сын Алексей. Он пояснил, что 81-летняя актриса не выходит на связь с 21 октября. По ее месту жительства дверь никто не открывал, соседи также ничего не знали о местонахождении артистки.

Позже появилась версия, что Светлана Афанасьевна переехала ближе к родственникам. Об этом родным рассказал ее друг - актер Иван Николаев.

"Светлана никуда не пропала, она переехала близко к родственникам, помирившись с ними, теперь живет в пяти минутах езды от них. Она не хочет общаться об этом с прессой, поскольку ей уже достаточно много лет", - цитирует Николаева РИА Новости.

Напомним, в ноябре 2020 года Светличную доставили в больницу с подозрением на инсульт. Но диагноз не подтвердился.