"Я призываю Даниэля Павлютса уйти": Мичеревскис в Сейме собирает подписи за отставку министра

Мичеревскис сообщил, что в настоящее время собраны почти все необходимые подписи, которые, вероятно, сегодня будут переданы в Сейм. Политик сказал, что на предложение подписать требование откликнулись многие депутаты Союза зеленых и крестьян.

Позиция Мичеревскиса заключается в том, что требование не должны подписывать те депутаты, которых общественность воспринимает как противников вакцинации. Согласно регламенту, требование об отставке Павлютса может быть рассмотрено на заседании Сейма на следующей неделе.

"Я призываю Даниэля Павлютса уйти в отставку, а вместо него министром от объединения партий "Развитие/За!" может стать Андрис Скриде, врач, профессионал, (..) пользующийся авторитетом у врачей", - написал Мичеревскис в Twitter.

Мичеревскис подчеркивает неэффективность рекламной кампании по вакцинации, неполноценное внедрение "принципа светофора" и бездействие в вопросе увеличения пропускной способности больниц.

По мнению парламентария, министр здравоохранения не прислушивался к словам врачей, также не были достигнуты заявленные Павлютсом цели вакцинации. Политик также отмечает, что больницы не готовы к количеству пациентов, Латвия на первом месте в мире по количеству заболевших, а

министр здравоохранения тем временем "оскорбляет врачей и занимается саморекламой, обзванивая невакцинированных".

По мнению Мичеревскиса, делать это уже поздно. Он также напоминает, что обманутыми оказались ожидания тех, кто сознательно вакцинировался.

Политик настаивает не только на отставке Павлютса, но и на необходимости сменить тех представителей руководства Латвийского общества врачей, которые поставили под сомнение вакцинацию.