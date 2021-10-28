Реформа зарплат медиков приостановлена. Кто виноват?

Он признал, что сектор реформируется и улучшается. Однако ситуация была очень критической.

По его словам, нельзя несколько лет что-то делать, а потом на десять лет "сидеть на паузе".

По поручению премьер-министра Минздрав разработал модель реформы оплаты труда медработников, но та не была принята правительством. Весной она была отклонена именно министром финансов и премьер-министром, подчеркнул Шилов.

"Если мы не сможем найти необходимое финансирование для оплаты труда врачей сейчас, то нам придется сделать это в ближайшие годы", - сказал представитель молодых врачей.

Как сообщалось, хотя министр здравоохранения Даниэль Павлютс на этой неделе не отдаст правительству приказ о мобилизации медицинских работников, медики продолжают поддерживать его отставку. Шилов отметил, что мнения врачей разделились относительно того, требовать ли отставки министра здравоохранения или всего правительства.

Правительство не приняло решения о реформе заработной платы врачей в марте этого года, поскольку 287 миллионов евро, необходимые для повышения заработной платы, будут обсуждаться в контексте бюджета на 2022 год.