Гороскоп Василисы Володиной на ноябрь 2021 года для всех знаков Зодиака

В этом месяце важно обратить внимание на свое здоровье и не переусердствовать, чтобы организм не подвел.

Рак

В этом месяце вы особенно креативны и предприимчивы. "Не верь, не бойся, не проси" - это ваш ноябрьский девиз. Астролог советует вам бросаться в самую пучину сложной ситуации, чтобы преуспеть.

Сейчас важно внимание к детям - особенно, если они подростки: вас могут ждать сюрпризы, в том числе не из приятных. Но вы со всем справитесь, а к декабрю уже все утрясется.

Лев

На первом плане у Львов будут напряженные семейные дела. Вероятен конфликт между членами семьи или накаленная обстановка. Однако все можно использовать конструктивно, например, найдя задачу, которая потребует много совместных усилий (ремонт, спорт).

18-20 ноября астролог особенно рекомендует беречь свои нервы.

Дева

В ноябре будет слишком много общения и критически нужным навыком станет многозадачность. Но нужно быть аккуратнее, чтобы не дойти до истощения. Ускоряйтесь, расслабляйтесь, переключайтесь быстрее, рекомендует Девам астролог.

Сейчас также не лучшее время для судебных разбирательств и дальних путешествий.

Весы

Весы стали мощнее, нахальнее, брутальнее и могут оправданно собой гордиться и получить весомый результат проделанной ранее деятельности. Только не тратьте сразу же то, что вы собирали таким трудом.

В плане финансов это очень активный месяц, но оставьте ненужные траты, чтобы к концу года не быть с пустым кошельком.

Скорпион

Месяц и самоутвердиться, и повоевать! Астролог рекомендует не вестись на обострение старого конфликта - лучше перетерпеть-перемолчать.

Партнер по браку или бизнесу преподнесет яркие и, возможно, не самые приятные сюрпризы. Скорпионы будут правы, но отдуваться все равно им.

Стрелец

Весь месяц заставит вас удивляться, в духе - неужели это я, неужели это со мной? Вы несетесь вперед и даже не подозреваете, что плетутся интриги за вашей спиной. Сейчас лучше применить девиз - доверяй, но проверяй!

А еще в ноябре как никогда вы сможете оценить роль близких в жизни. Во всем ли правы родители? Не паразитирует ли кто-то на вас?

Козерог

Сейчас Козероги очень уверенны в себе, да еще и будет шанс покрасоваться особенно! Сейчас вы привлекательнее и можете заняться внешностью. Весь ноябрь лишь вы сами свой личный критик, но не переусердствуйте.

Месяц больших возможностей для вас. Думайте о финансовой безопасности куда можно инвестировать.

Водолей

Водолеям астролог советует не форсировать, не давить и не диктовать. Водолеи сейчас слишком крепко держатся за свои позиции, однако гибкость сейчас сыграла бы на руку.

18-20 ноября Водолеи могут ждать важных изменений дома, которые могут нарушать профессиональные планы.

Рыбы

Жажду новых просторов в этом месяце лучше направить в учебное русло. Или на то, чтобы стратегически подумать над следующим этапом вашей жизни.