Сб, 30.10.2021
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Нил Ушаков, депутат Европарламента

Гороскоп Василисы Володиной на ноябрь 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярный российский астролог Василиса Володина в своем Instagram предупреждает: "Держим себя в руках и помогаем в этом близким. Выясняем отношения, только если очень хочется, чтобы разговор стал финальной точкой". Она рассказала, что принесет ноябрь представителям каждого знака Зодиака.

Овен

Сейчас вы будете предельно сосредоточены, что, в свою очередь, даст возможность проявить свою силу по полной. Это тот месяц, когда вы будете действовать, а не просто планировать. Компромиссы и уступки уходят на второй план, сейчас важно прислушиваться к себе и своим желаниям. Правда, есть вероятность, что некоторые ситуации дойдут до предела, но решение обязательно найдется. 

Астролог советует в этом месяце Овнам быть особенно осторожными в "финансовых битвах".

Телец

В ноябре весь ваш близкий круг увидит и испытает на себе все упорство Тельца. В этот месяц вы будете обороняться, а не пробовать посмотреть на проблему с чужой точки зрения. Тельцам астролог советует взять отпуск, не лезть в конфликты и споры, в которых не видно разрешения. 

Важный вопрос этого месяца - отношения и необходимость избавиться от стереотипов и ограничений. Следите также за здоровьем - могут проявиться старые хронические болячки. 

Близнецы

Некоторая вялость, которая сдерживала вас весь прошлый месяц, - позади. Сейчас работа набирает обороты - настолько, что может занять все ваше время. Вы искренне будете хотеть помочь ближним, однако в то же время и крикнуть миру: "Помогите мне хоть кто-нибудь". Противоречивые чувства и оппозиции сейчас как никогда актуальны. 

В этом месяце важно обратить внимание на свое здоровье и не переусердствовать, чтобы организм не подвел.

Рак

В этом месяце вы особенно креативны и предприимчивы. "Не верь, не бойся, не проси" - это ваш ноябрьский девиз. Астролог советует вам бросаться в самую пучину сложной ситуации, чтобы преуспеть. 

Сейчас важно внимание к детям - особенно, если они подростки: вас могут ждать сюрпризы, в том числе не из приятных. Но вы со всем справитесь, а к декабрю уже все утрясется.

Лев

На первом плане у Львов будут напряженные семейные дела. Вероятен конфликт между членами семьи или накаленная обстановка. Однако все можно использовать конструктивно, например, найдя задачу, которая потребует много совместных усилий (ремонт, спорт).

18-20 ноября астролог особенно рекомендует беречь свои нервы. 

Дева

В ноябре будет слишком много общения и критически нужным навыком станет многозадачность. Но нужно быть аккуратнее, чтобы не дойти до истощения. Ускоряйтесь, расслабляйтесь, переключайтесь быстрее, рекомендует Девам астролог. 

Сейчас также не лучшее время для судебных разбирательств и дальних путешествий.

Весы

Весы стали мощнее, нахальнее, брутальнее и могут оправданно собой гордиться и получить весомый результат проделанной ранее деятельности. Только не тратьте сразу же то, что вы собирали таким трудом.

В плане финансов это очень активный месяц, но оставьте ненужные траты, чтобы к концу года не быть с пустым кошельком.

Скорпион

Месяц и самоутвердиться, и повоевать! Астролог рекомендует не вестись на обострение старого конфликта - лучше перетерпеть-перемолчать.

Партнер по браку или бизнесу преподнесет яркие и, возможно, не самые приятные сюрпризы. Скорпионы будут правы, но отдуваться все равно им.

Стрелец

Весь месяц заставит вас удивляться, в духе - неужели это я, неужели это со мной? Вы несетесь вперед и даже не подозреваете, что плетутся интриги за вашей спиной. Сейчас лучше применить девиз - доверяй, но проверяй!

А еще в ноябре как никогда вы сможете оценить роль близких в жизни. Во всем ли правы родители? Не паразитирует ли кто-то на вас?

Козерог

Сейчас Козероги очень уверенны в себе, да еще и будет шанс покрасоваться особенно! Сейчас вы привлекательнее и можете заняться внешностью. Весь ноябрь лишь вы сами свой личный критик, но не переусердствуйте.

Месяц больших возможностей для вас. Думайте о финансовой безопасности куда можно инвестировать.

Водолей

Водолеям астролог советует не форсировать, не давить и не диктовать. Водолеи сейчас слишком крепко держатся за свои позиции, однако гибкость сейчас сыграла бы на руку.

18-20 ноября Водолеи могут ждать важных изменений дома, которые могут нарушать профессиональные планы.

Рыбы

Жажду новых просторов в этом месяце лучше направить в учебное русло. Или на то, чтобы стратегически подумать над следующим этапом вашей жизни. 

Окружение будет позволять себе раздражающие выпады в вашу сторону. Решение: принципиально не замечать или бить противника его же картой!


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