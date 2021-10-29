Младшеклассники возвращаются за парты. Сейчас точно лучшее время?

Министр подчеркнула, что в необходимости обучения на месте убедилась, посетив на этой неделе Детскую клиническую университетскую больницу. Медики заявили министру, что школы должны быть открыты, потому что

в настоящее время в больницу за неделю поступают три-четыре ребенка, которые причинили себе вред, тогда как раньше были один-два таких случая в месяц.

Муйжниеце отметила, что понимает ситуацию, в которой находятся медики, но государство не должно уничтожать свое будущее, поэтому школы должны открыться.

Меры безопасности

Министр подчеркнула, что при очном обучении младших классов должны соблюдаться самые строгие меры безопасности - нужно использовать маски, проветривать помещения, соблюдать дистанцию, мыть руки и находиться в своем "пузыре", что теперь школам легче выполнить, так как будет больше свободного пространства.

Министр вновь призвала родителей тщательно следить за здоровьем детей и ни в коем случае не приводить их в школу с насморком, кашлем или болью в горле. Детей с симптомами заболевания нужно оставить дома и сделать тест на Covid-19, чтобы не заразить одноклассников и других детей в школе.

Что будет после окончания локдауна?

Что касается полного возобновления очной учебы после 15 ноября, министр сообщила, что в настоящее время этот вопрос еще обсуждается, но нет индикаций о том, что не будет возможности обеспечить работу школ и вузов в зеленом режиме.

Непривитые учителя

Министерство образования и науки провело опрос о том, сколько педагогов до 15 ноября не будут привиты и собираются прекратить трудовые отношения. В общеобразовательных школах таких педагогов 5%, в учреждениях дошкольного образования - 6%. "Есть отдельные края, где ситуация хуже, например, Кекавский край, где доля таких педагогов составляет 9%, что может на некоторое время вызвать сложности с процессом обучения", - сказала министр. Она отметила, что больше всего учителей, которые готовы бросить работу, работает в школах с небольшим количеством школьников, поэтому самоуправления должны будут искать возможности перевести этих учащихся в более крупные школы.