Как защититься от дезинформаторов? При помощи онлайн-игры!

С самого начала пандемии в марте 2020 года дезинформация стала серьезной проблемой, мешающей борьбе с Covid-19 во всем мире, в том числе и в Латвии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что всему миру придется бороться не только с вирусом, но и с "инфодемией".

В ответ на распространение вводящей в заблуждение информации Кембриджский университет разработал онлайн-игру "Go Viral!", которая основана на научной теории "предварительного разоблачения" (pre-bunking) или "прививки против дезинформации" (inoculation). Цель данной игры - повысить устойчивость игроков к дезинформации.

"Кризис в Латвии - следствие "инфодемии", потому что, к сожалению, мы являемся одной из стран Европейского Союза, где все еще ведутся дискуссии о том, зачем необходима вакцинация против Covid-19. Я надеюсь, что онлайн-игра Go Viral!, которая учит распознавать стратегию и различные методы, используемые дезинформаторами, чтобы намеренно вводить общественность в заблуждение и извлекать из этого выгоду, поможет большему количеству людей в Латвии не попасть в ловушку ложной информации", - говорит Рихард Бамбалс, руководитель Департамента стратегической коммуникации Госканцелярии.

Игра Go Viral! на латышском и русском языках доступна бесплатно на сайте www.goviralgame.com/lv и может использоваться на desktop или в мобильной версии. Латышский язык стал 12-м языком, на который был переведена эта игра, которая используется во многих странах мира, например, во Франции, Германии, Италии, Чехии, Эстонии.