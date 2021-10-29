Партия: Кариньш должен действовать или подать в отставку

Партия информирует, что "после бесчисленных ошибок, допущенных при неумелых и хаотичных попытках предотвратить распространение Covid-19", в ситуации, где медицинская отрасль фактически отказалась работать с министром здравоохранения Павлютсом (AP), пост должен покинуть премьер.

Правление LRA призвало Кариньша осознать свою ответственность и взять на себя управление Минздравом, а с тем и всем кризисом Covid-19. По мнению партии, во времена, когда каждый день умирают десятки человек, у правительства есть лишь одна задача - защита здоровья и жизни людей.

"В руках премьера сконцентрированы все средства, чтобы воплотить единую стратегию для преодоления кризиса. И бюджет государства, и необходимое для принятия решений в Сейме большинство, административные, технические ресурсы Государственной канцелярии и всех министерств, все это - удобные рычаги, которых нет ни у одного министра", - говорят в LRA. По мнению партии, важным ресурсом также является и авторитет Кариньша.

По мнению LRA, неспособность принять такое решение, "отсутствие смелости и ответственности", свидетельствуют о том, что "правительство Кариньша себя полностью исчерпало и его дальнейшее пребывание у власти лишь вредит обществу Латвии, а премьер должен немедленно подать в отставку".

Как сообщалось, с учетом длительное время допускаемых Минздравом ошибок в кризисном управлении и планируемой мобилизации медиков Латвийское общество врачей (LĀB) требует отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса.