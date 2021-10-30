Между Бордансом и главой Верховного суда возникла ссора из-за вакцинации

Конфликт между Бордансом и Струпишсом 29 октября расцвел на заседании совета по делам юстиции во время обсуждения, как распоряжение правительства об обязательной вакцинации в госуправлении повлияет на работающих в судебной системе.

Борданс обвинил Струпишса, что он не считает необходимым вакцинацию общества во время пандемии, когда ежедневно умирают десятки людей, что идет на пользу тем, кто распространяет дезинформацию о вакцинах.

"Вы льете воду на мельницу фактически нелояльных государству людей. Я не могу довериться такому председателю Верховного суда, честно говоря", - сказал Борданс.

В свою очередь Струпишс, не раскрывший, вакцинировался ли он, отметил, что публично выступает ни за, ни против вакцинации. Он обосновал это соблюдением нейтралитета, так как суду нужно будет рассматривать жалобы по поводу обязанности вакцинироваться. Струпишс считает, что исполнительная власть в лице министра хочет ангажировать суд.

Совет по делам юстиции пришел к выводу, что у судей есть обязанность вакцинироваться. В свою очередь, какие последствия грозят невакцинированным людям, нужно будет оценивать индивидуально - в предусмотренном законом порядке, чтобы не нарушить независимость судебной власти.