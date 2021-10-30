Умер легендарный советский диктор Игорь Кириллов
В возрасте 89 лет умер диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов.
В возрасте 89 лет умер диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов.
Причина смерти не сообщается.
О его смерти порталу РБК рассказал администратор и помощник ведущего.
"Игорь Кириллов скончался. Это, к сожалению, так, пожилые люди уходят. Он не болел никакой короной, только вчера обсуждал условия участия в съемках программы "Секрет на миллион" у Леры Кудрявцевой. Он просто не проснулся, ушел тихо. Никаких приступов не было. Похоронами, я так понимаю, будет заниматься "Первый канал", вероятно, о дате похорон также сообщат они", - сказал помощник Кириллова.
Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. После школы поступил во ВГИК, окончил первый курс, но затем вынужден был уйти. В 1955 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина.
На телевидении Кириллов начал работать с 1957 года. Сначала это была должность помощника режиссера музыкальной редакции, а затем стал диктором.
Игорь Кириллов был ведущим таких программ, как "Последние известия", "Новости" и "Голубой огонек", комментировал Парад Победы на Красной площади, и 20 лет был диктором новостной программы "Время".
В 1990-е годы Кириллов вел программы "Взгляд", "Телескоп", "Экслибрис" и был художественным руководителем канала "Деловая Россия".
С 2000 года был диктором отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира "Первого канала".
"Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель", - говорится в сообщении "Первого канала".