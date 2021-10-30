Умер легендарный советский диктор Игорь Кириллов

Причина смерти не сообщается.

О его смерти порталу РБК рассказал администратор и помощник ведущего.

"Игорь Кириллов скончался. Это, к сожалению, так, пожилые люди уходят. Он не болел никакой короной, только вчера обсуждал условия участия в съемках программы "Секрет на миллион" у Леры Кудрявцевой. Он просто не проснулся, ушел тихо. Никаких приступов не было. Похоронами, я так понимаю, будет заниматься "Первый канал", вероятно, о дате похорон также сообщат они", - сказал помощник Кириллова.

Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. После школы поступил во ВГИК, окончил первый курс, но затем вынужден был уйти. В 1955 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина.

На телевидении Кириллов начал работать с 1957 года. Сначала это была должность помощника режиссера музыкальной редакции, а затем стал диктором.

Игорь Кириллов был ведущим таких программ, как "Последние известия", "Новости" и "Голубой огонек", комментировал Парад Победы на Красной площади, и 20 лет был диктором новостной программы "Время".

В 1990-е годы Кириллов вел программы "Взгляд", "Телескоп", "Экслибрис" и был художественным руководителем канала "Деловая Россия".

С 2000 года был диктором отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира "Первого канала".