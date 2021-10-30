Под Олайне мужчина с оружием силой пытался затащить в машину женщину

В месте, где Старое Елгавское шоссе заходит в тупик, недалеко от промышленной территории окружающие, возможно, местные работники, стали свидетелями шокирующей картины.

На обочине у заброшенного здания мужчина напал на женщину и силой, пригрозив оружием, пытался затащить ее в свою машину. Олайнский полицейский участок, получив от очевидцев информацию о возможном похищении человека, отреагировал незамедлительно.

На место происшествия были направлены два экипажа патрульной полиции, рассказал начальник отдела криминальной полиции олайнского участка Госполиции Угис Лицис.

Женщина была жива и здорова, из захвата нападавшего ей удалось вырваться, однако преступник с места происшествия скрылся.

Стражам порядка указали примерное направление, куда направился на автомобиле мужчина. Были призваны дополнительные силы, и вскоре разыскиваемый автомобиль был обнаружен брошенным на обочине в неполном километре от места нападения.

Водителя нигде вблизи не было, он убежал в лес. Информация, имевшаяся в распоряжении стражей порядка, не свидетельствовала ни о чем хорошем, поэтому важно было найти мужчину до того, как он совершит что-то непрогнозируемое.

Помощь полиции оказали и свидетели, которые видели подозрительного мужчину.

"Я стояла в этом месте. Мой муж регулярно тут купается. Мы сюда ездим каждое утро. Мой муж купался, а этот мужчина у берега полностью разделся и залез в воду. Искупался, оделся, заметил, что едут машины и быстро убежал в сторону леса. Приехали полицейские, спросили меня, видела ли я его. Я сказала, что видела, и показала, куда он убежал. Он приехал на автомобиле светлого цвета, марку я не скажу. Да, была такая. После этого его из леса вывели полицейские и еще две машины подъехали. Задержали его. Мы с мужем уехали уже после этого", - рассказала свидетельница.

Были привлечены кинологи, которые пытались разыскать мужчину и похожий на оружие предмет, который он использовал во время нападения на женщину. Вскоре после этого мужчина 1958 года рождения был задержан, вину в содеянном он признал.

Чтобы найти оружие, которое использовал мужчина, полицейские привлекли спасателей, так как, возможно, именно во время купания подозреваемый, скрывая следы, выбросил пистолет в озеро.

Более подробные детали полиция не раскрывает в интересах следствия.

Известно, что в салоне машины удалось найти три блока сигарет без акцизных марок, кроме того, был проведен обыск по месту жительства задержанного. Там стражи порядка усиленно искали оружие и боеприпасы.

Были найдены и другие вещи, за которые подозреваемому придется ответить. В частности, 225 литров дизельного топлива, восемь литров водки без акциза и еще 13 блоков контрабандных табачных изделий. Начат досудебное расследование по статье об угрозах убийства и нанесения тяжких телесных повреждений.