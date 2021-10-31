Вс, 31.10.2021
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Владимир Зеленский, президент Украины о вакцинации
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Получен первый груз международной помощи: аппараты ИВЛ

ФОТО: Avots/Twitter

Получен первый груз международной помощи для преодоления кризиса Covid-19, запланированного для Латвии в рамках механизма гражданской обороны ЕС (UCPM), сообщает Министерство здравоохранения.

Из Финляндии были доставлены шесть аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), они уже доставлены в Клиническую университетскую больницу имени П. Страдиня.

Напомним, ранее связи с неизбежной перегрузкой больниц Латвия подала прошение о помощи в Механизм гражданской защиты Европейского обороны (ЕС).

Сначала у международного сообщества попросят технической помощи, то есть специальное оборудование для кроватей пациентов c Covid-19, вентиляторы легких, возможно, и сами кровати.

В то же время ЕС предупредили, что в случае ухудшения ситуации надо будет переместить латвийских пациентов за границу и привлечь иностранных медиков.

"Если больницы будут перегружены, возможно, нужно будет переместить пациентов в Швецию или Германию, мы также предупредим, что можем попросить помощь персонала, бригады медиков", - подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP).


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