Получен первый груз международной помощи: аппараты ИВЛ
Получен первый груз международной помощи для преодоления кризиса Covid-19, запланированного для Латвии в рамках механизма гражданской обороны ЕС (UCPM), сообщает Министерство здравоохранения.
Получен первый груз международной помощи для преодоления кризиса Covid-19, запланированного для Латвии в рамках механизма гражданской обороны ЕС (UCPM), сообщает Министерство здравоохранения.
Из Финляндии были доставлены шесть аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), они уже доставлены в Клиническую университетскую больницу имени П. Страдиня.
Saņemta pirmā starptautiskās palīdzības krava Covid-19 krīzes pārvarēšanai, kas plānota Latvijai ES civilās aizsardzības mehānisma (UCPM) ietvaros.— Veselības ministrija (@veselibasmin) October 30, 2021
6 mākslīgie plaušu ventilatori no Somijas jau nogādāti Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā.
Pateicamies par atbalstu! pic.twitter.com/eVjsn9KsnZ
Напомним, ранее связи с неизбежной перегрузкой больниц Латвия подала прошение о помощи в Механизм гражданской защиты Европейского обороны (ЕС).
Сначала у международного сообщества попросят технической помощи, то есть специальное оборудование для кроватей пациентов c Covid-19, вентиляторы легких, возможно, и сами кровати.
В то же время ЕС предупредили, что в случае ухудшения ситуации надо будет переместить латвийских пациентов за границу и привлечь иностранных медиков.
"Если больницы будут перегружены, возможно, нужно будет переместить пациентов в Швецию или Германию, мы также предупредим, что можем попросить помощь персонала, бригады медиков", - подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP).