Получен первый груз международной помощи: аппараты ИВЛ

Из Финляндии были доставлены шесть аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), они уже доставлены в Клиническую университетскую больницу имени П. Страдиня.

Saņemta pirmā starptautiskās palīdzības krava Covid-19 krīzes pārvarēšanai, kas plānota Latvijai ES civilās aizsardzības mehānisma (UCPM) ietvaros.

6 mākslīgie plaušu ventilatori no Somijas jau nogādāti Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā.

Pateicamies par atbalstu! pic.twitter.com/eVjsn9KsnZ — Veselības ministrija (@veselibasmin) October 30, 2021

Напомним, ранее связи с неизбежной перегрузкой больниц Латвия подала прошение о помощи в Механизм гражданской защиты Европейского обороны (ЕС).

Сначала у международного сообщества попросят технической помощи, то есть специальное оборудование для кроватей пациентов c Covid-19, вентиляторы легких, возможно, и сами кровати.

В то же время ЕС предупредили, что в случае ухудшения ситуации надо будет переместить латвийских пациентов за границу и привлечь иностранных медиков.