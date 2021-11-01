Возобновится очное обучение для 1-3-х классов

Как ранее заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце, при очном обучении учащихся 1-3-х классов необходимо соблюдать самые строгие меры безопасности, а именно: использовать маски для лица, проветривать помещения, соблюдать дистанцию и находиться в "пузыре", что теперь легче соблюдать, так как в школах много свободных помещений.

"К сожалению, в это время не будет занятий по интересам, экскурсий, потому что приоритетом является учебная работа", - сказала министр.

Муйжниеце снова призвала родителей внимательно следить за состоянием здоровья детей и ни в коем случае не водить их в школу с насморком, кашлем или болью в горле.