Пн, 1.11.2021
Если бы меня заботили должности, я бы пошла в политику в качестве министра или занялась бы чем-нибудь другим Илзе Айзсилниеце, глава Латвийского общества врачей (LĀB)
Илзе Айзсилниеце, глава Латвийского общества врачей (LĀB)

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Кто виноват, если женщина не получает оргазм?

ФОТО: shutterstock.com

Исследования, посвященные сексу, начались еще в конце 40-х прошлого века и за все это время можно сказать точно лишь одно: женщинам достичь оргазма труднее, чем мужчинам. Почему так и что делать? Кто виноват? разбирается Cosmopolitan.

Принцип неравенства 

Многим женщинам, чтобы достичь оргазма, нужна стимуляция клитора, но не каждый мужчина готов к куннилингусу или к ласке "там" рукой. 

Исследователи из Университета Южной Калифорнии (США) изучили базу данных 52 588 взрослых (26 032 гетеросексуальных мужчины, 24 102 гетеросексуальных женщины, 1452 бисексуальных женщины и 1002 бисексуальных мужчин).

Процентуально оргазма достигают в среднем 94 мужчины и 68 женщин из ста. Интересно, что этот показатель выше в лесбийских парах (86%), затем следуют бисексуальные пары (66%), в свою очередь в гетеросексуальных парах оргазм получают 65%.

Женщины, предпочитающие секс с женщинами, чаще говорят о стимуляции клитора руками и орально. Также они чаще целуются, чаще делают массаж друг другу, признаются в любви, экспериментируют и открыто говорят о том, чего хотят в постели.

Женский клитор 

Для большинства гетеросексуальных пар секс связан с проникновением во влагалище, остальное не так важно. Однако клитор почти ничего не чувствует во время вагинального секса, и даже при длительном сексе женщина может не почувствовать оргазм.

Известно, что только каждая четвертая женщина испытывает оргазм во время секса.

Многие годы ученые помимо секса изучали другие причины в попытках связать оргазм с демографическими данными (возраст, образование, доход), религией, взглядами на жизнь, удовлетворенностью отношениями и прошлой сексуальной травмой. Оказывается, все эти факторы практически ничего не значат, но долгие ласки, приятные слова, разговоры (и, конечно же, оральный секс) могут дать оргазму очень многое.


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