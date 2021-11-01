Кто виноват, если женщина не получает оргазм?

Принцип неравенства

Многим женщинам, чтобы достичь оргазма, нужна стимуляция клитора, но не каждый мужчина готов к куннилингусу или к ласке "там" рукой.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии (США) изучили базу данных 52 588 взрослых (26 032 гетеросексуальных мужчины, 24 102 гетеросексуальных женщины, 1452 бисексуальных женщины и 1002 бисексуальных мужчин).

Процентуально оргазма достигают в среднем 94 мужчины и 68 женщин из ста. Интересно, что этот показатель выше в лесбийских парах (86%), затем следуют бисексуальные пары (66%), в свою очередь в гетеросексуальных парах оргазм получают 65%.

Женщины, предпочитающие секс с женщинами, чаще говорят о стимуляции клитора руками и орально. Также они чаще целуются, чаще делают массаж друг другу, признаются в любви, экспериментируют и открыто говорят о том, чего хотят в постели.

Женский клитор

Для большинства гетеросексуальных пар секс связан с проникновением во влагалище, остальное не так важно. Однако клитор почти ничего не чувствует во время вагинального секса, и даже при длительном сексе женщина может не почувствовать оргазм.

Известно, что только каждая четвертая женщина испытывает оргазм во время секса.