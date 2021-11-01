Кто виноват, если женщина не получает оргазм?

Многим женщинам, чтобы достичь оргазма, нужна стимуляция клитора, но не каждый мужчина готов к куннилингусу или к ласке "там" рукой.
Исследователи из Университета Южной Калифорнии (США) изучили базу данных 52 588 взрослых (26 032 гетеросексуальных мужчины, 24 102 гетеросексуальных женщины, 1452 бисексуальных женщины и 1002 бисексуальных мужчин).
Процентуально оргазма достигают в среднем 94 мужчины и 68 женщин из ста. Интересно, что этот показатель выше в лесбийских парах (86%), затем следуют бисексуальные пары (66%), в свою очередь в гетеросексуальных парах оргазм получают 65%.
Женщины, предпочитающие секс с женщинами, чаще говорят о стимуляции клитора руками и орально. Также они чаще целуются, чаще делают массаж друг другу, признаются в любви, экспериментируют и открыто говорят о том, чего хотят в постели.
Для большинства гетеросексуальных пар секс связан с проникновением во влагалище, остальное не так важно. Однако клитор почти ничего не чувствует во время вагинального секса, и даже при длительном сексе женщина может не почувствовать оргазм.
Известно, что только каждая четвертая женщина испытывает оргазм во время секса.
Многие годы ученые помимо секса изучали другие причины в попытках связать оргазм с демографическими данными (возраст, образование, доход), религией, взглядами на жизнь, удовлетворенностью отношениями и прошлой сексуальной травмой. Оказывается, все эти факторы практически ничего не значат, но долгие ласки, приятные слова, разговоры (и, конечно же, оральный секс) могут дать оргазму очень многое.