Пн, 1.11.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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В Вецмилгрависе пропал подросток: полиция просит помощи в поисках

Янис Артис Веверис ФОТО: LETA

Государственная полиция просит помощи в поисках подростка, пропавшего в рижском микрорайоне Вецмилгравис, сообщили в Государственной полиции.

Зиемельский участок полиции разыскивает Яниса Артиса Вевериса 2005 года рождения, который 27 октября в 13:00 покинул свое место жительства на улице Мартас Ринкас и до сих пор не вернулся.

Парень ростом 172 сантиметра, спортивного телосложения, волосы светлые средней длины.

Был одет в черные спортивные брюки, черный спортивный джемпер, черную куртку и черные спортивные туфли. С собой имел черный рюкзак. Особая примета: шрам на груди.

Госполиция призывает жителей обратить внимание на фотографию молодого человека и отозваться всех, кому известно его нынешнее местонахождение, позвонив по телефону 67085921 или 110.


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