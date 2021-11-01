В Вецмилгрависе пропал подросток: полиция просит помощи в поисках
Государственная полиция просит помощи в поисках подростка, пропавшего в рижском микрорайоне Вецмилгравис, сообщили в Государственной полиции.
Государственная полиция просит помощи в поисках подростка, пропавшего в рижском микрорайоне Вецмилгравис, сообщили в Государственной полиции.
Зиемельский участок полиции разыскивает Яниса Артиса Вевериса 2005 года рождения, который 27 октября в 13:00 покинул свое место жительства на улице Мартас Ринкас и до сих пор не вернулся.
Парень ростом 172 сантиметра, спортивного телосложения, волосы светлые средней длины.
Был одет в черные спортивные брюки, черный спортивный джемпер, черную куртку и черные спортивные туфли. С собой имел черный рюкзак. Особая примета: шрам на груди.
Госполиция призывает жителей обратить внимание на фотографию молодого человека и отозваться всех, кому известно его нынешнее местонахождение, позвонив по телефону 67085921 или 110.