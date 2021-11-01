В Вецмилгрависе пропал подросток: полиция просит помощи в поисках

Зиемельский участок полиции разыскивает Яниса Артиса Вевериса 2005 года рождения, который 27 октября в 13:00 покинул свое место жительства на улице Мартас Ринкас и до сих пор не вернулся.

Парень ростом 172 сантиметра, спортивного телосложения, волосы светлые средней длины.

Был одет в черные спортивные брюки, черный спортивный джемпер, черную куртку и черные спортивные туфли. С собой имел черный рюкзак. Особая примета: шрам на груди.