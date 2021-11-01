Рижскую Вальдорфскую школу могут покинуть 12 непривитых учителей

Она отметила, что двое учителей уже уволились.

Остальные в соответствии с постановлением Кабинета министров первоначально будут отстранены от должности.

Директор подчеркнула, что и учителя, которые отказались от вакцинации, будут рады продолжить работу с детьми, так и школа будет рада не потерять их.

Свилане призналась, что сейчас очень сложно найти учителя в обычных школах, еще сложнее - в Вальдорфской школе.

В настоящее время школа работает над возможными решениями для продолжения учебного процесса после 15 ноября.

Родители учеников в настоящее время также обеспокоены тем, как будет организован процесс обучения.

Директор признала, что часть обязанностей уволенного персонала перейдет к другим учителям и что их рабочая нагрузка увеличится. Однако необходимо будет найти и другие решения.