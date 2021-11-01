В морге Даугавпилсской больницы начинает не хватать места

С началом пандемии в больнице был создан отдельный морг для умерших от коронавируса, говорит член правления SIA Daugavpils reģionālā slimnīca Григорий Семенов.
"Бывает, что здесь находятся пациенты и трупы. В два слоя, потому что больше некуда ложить".
По словам врачей, пациенты часто поступают с 90% поражением легких, когда борьба уже не актуальна.
Ежедневно в отделениях интенсивной терапии и реанимации Даугавпилсской региональной больницы умирает в среднем от восьми до девяти человек. Руководство больницы и персонал, занимающийся лечением Covid-19, просят население пройти вакцинацию, но с сожалением добавляют, что Даугавпилсская больница - не лучший пример.
Григорий Семенов говорит, что со временем ситуация улучшается, но уровень вакцинации среди персонала больниц приближается лишь к 60% по сравнению со средним показателем более 80% в других регионах страны.
По последним данным, Covid-19 в Даугавпилсской больнице заразились или зарегистрированы в качестве контактных лиц около 60 врачей .
По словам главы больницы, сотрудники лаборатории вакцинированы полностью, подавляющее большинство врачей вакцинированы или спешат сделать вакцинацию, а все еще ждут молодой персонал и санитары.
В настоящее время в больнице занято 254 "ковидные" койки из 263 доступных. В рамках подготовки к еще большему притоку пациентов рядом с больницей устанавливаются модульные здания, которые смогут принять еще до 14 пациентов на этапе выздоровления. В то же время ищутся решения, что делать, если в морге закончится место, поскольку такой сценарий возможен.