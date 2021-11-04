Локдаун с детьми, работой и учебой, или Как стать плохой мамой. Очень личный опыт

Я забрала детей с мыслью "ну, в прошлом году я справилась, справлюсь и в этом". Это при том, что в голове стучало: веселье скоро начнётся и я пожалею об этой наивной мысли.

Контактный дошкольник это…

Давайте говорить начистоту - мои дети трижды были контактными дошкольниками, и я точно знаю, что это за персона - это здоровый, активный ребенок, которого нужно развлекать, кормить четыре раза в день, выводить погулять, обучать чему-то. И ему совершенно все-равно, что вы на работе. В садике он всё это делает, значит и от вас он ждёт точно того же.

Дневник локдауна

В первый день "карантина" мне повезло. Мне нужно было всего лишь подготовить задание на конкурс, написать несколько текстов и один отредактировать. И ни одной конференции в зуме - это вполне обычная ситуация, ничего сложного. В этот день я сделала только задание на конкурс, ночью. Каждый раз, когда я садилась что-то делать, ко мне приходили за помощью или просились гулять…

Сломанный карниз

Уже в гневе я отказывалась "идти на помощь", и дети делали сами - вот так и получилось с карнизом для штор. Что именно они хотели от занавески - неясно, но палку сломали на две части, а на ней уже висела и гирлянда, и сама штора. Никто не поранился, а я села пытаться починить карниз. Не починила, но время подошло к обеду. Обед надо приготовить, всех рассадить так, чтобы они не передрались или не спали над тарелкой. Короче, снова надо контролировать, что там происходит, а не работать.

Встану раньше детей и всё успею…

Во второй день у меня уже был план. Я решила встать рано утром и начать работу не в восемь или девять, а в 6:40. Дети обычно встают в детский сад в семь утра, значит, они точно будут спать. И я сделаю хотя бы что-то… Проснулась, села за компьютер. Через пять минут у меня в комнате были дети, они хотели играть и есть… И это при том, что в обычной ситуации их в детский сад в семь утра не поднять!

Попрыгали на кровати, пока мама работает

На этот день у меня уже было много срочной работы (это то, что ты получаешь, если не делаешь работу в срок) и один семинар длительностью в два часа. До семинара нужно было успеть сделать всю срочную работу, и я, собравшись с силами, начала.