Думпис о снятии ограничений: Мне страшно представить, что произойдет в Латгале

"Заболеваемость, можно сказать, остановилась, и будем надеяться, что на этой неделе снизится, а еще через две недели может уменьшиться количество больных в стационарах", - сказал инфекционист.

Строгие ограничения действуют до середины ноября, и Думпис призвал к осторожности с их быстрой отменой.

"Я не утверждаю, что ограничения нельзя отменять, но нужно смотреть, какие ограничения можно отменить, а какие - нет", - сказал он.

По его мнению, самая тяжелая ситуация может быть в Латгале, где охват вакцинацией остается критически низким.

"Мне страшно себе представить, что произойдет в Латгале, если будут сняты ограничения",

- сказал эксперт. Он отметил, что нужно больше помогать местным больницам, потому что это потенциально самый тяжелый регион эпидемии.