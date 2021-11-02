Вт, 2.11.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Думпис о снятии ограничений: Мне страшно представить, что произойдет в Латгале

Уга Думпис ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Смягчение ограничений, введенных из-за роста заболеваемости Covid-19 особенно повлияет на Латгале, где самые низкие показатели вакцинации, сказал на Латвийском радио инфекционист Клинической университетской больницы Страдиня, профессор Латвийского университета Уга Думпис.

"Заболеваемость, можно сказать, остановилась, и будем надеяться, что на этой неделе снизится, а еще через две недели может уменьшиться количество больных в стационарах", - сказал инфекционист.

Строгие ограничения действуют до середины ноября, и Думпис призвал к осторожности с их быстрой отменой.

"Я не утверждаю, что ограничения нельзя отменять, но нужно смотреть, какие ограничения можно отменить, а какие - нет", - сказал он.

По его мнению, самая тяжелая ситуация может быть в Латгале, где охват вакцинацией остается критически низким.

"Мне страшно себе представить, что произойдет в Латгале, если будут сняты ограничения",

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- сказал эксперт. Он отметил, что нужно больше помогать местным больницам, потому что это потенциально самый тяжелый регион эпидемии.

"На мой взгляд, в Латгале заболеваемость выше, чем в Риге, если исходить из численности населения. Напомню, что в Латгале пожилых людей вакцинировалось в три раза меньше, чем в других регионах", - сказал инфекционист.


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