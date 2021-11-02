За фиктивный сертификат может грозить тюремный срок

В Уголовном кодексе планируется предусмотреть, что такие действия наказываются лишением свободы на срок до одного года, либо временным лишением свободы, либо принудительными работами, либо штрафом.

Первоначальный вариант поправок продвинули депутаты коалиции Андрей Юдин, Юрис Юрашс, Юрис Пуце, Райвис Дзинтарс и Андис Чакша, в то время как подкомитет поддержал предложенные уточнения министра юстиции Яниса Борданса и Министерства юстиции.

Однако законопроект не сохранит первоначальное предложение об установлении уголовного наказания за использование сертификата, выданного другому лицу. Как пояснила Индра Гратковска, представитель Министерства юстиции, такое преступление уже карается лишением свободы на срок до одного года или временным заключением, принудительными работами или штрафом.

Поправки также предусматривают, что лицо, которое получило, хранило или использовало поддельный ковид-сертификат, сможет быть освобождено от уголовной ответственности, если добровольно сообщит об инциденте после совершения уголовного преступления и будет активно способствовать открытию и расследованию уголовного преступления.

Как сообщалось, в аннотации к законопроекту поясняется, что быстрое распространение инфекции Covid-19 привело к тому, что количество смертей от Covid-19 в Латвии уже приближается к 3000 случаям. Вакцинация и использование сертификатов о вакцинации, тестировании или выздоровлении в настоящее время являются единственными доступными инструментами для борьбы с эпидемией и основными методами для предоставления эпидемиологически безопасных услуг и эпидемиологически безопасных условий труда, которые крайне необходимы для непрерывного функционирования как экономики, так и учреждений страны.

Сообщалось, что правоохранительные органы возбудили более десяти уголовных дел с участием нескольких сотен человек в связи с подделкой документов о вакцинации, использованием поддельных сертификатов, а также подкупом медицинских работников за получение фиктивного сертификата.