Закрытый процесс и косвенные улики: что не так с делом Юрия Алексеева?

Как контролировать справедливость суда?

Необходимость закрывать процесс из-за "детской" категории создает проблему контроля за тем, насколько беспристрастно и справедливо рассматривается то или иное дело.

"Значит, надо оспаривать норму закона, которая в таких случаях не дает суду возможности рассматривать открыто или хотя бы полуоткрыто, чтобы суд сам делил заседания и подчасти приговора на открытые и закрытые, — предлагает Джибути. — Либо же на стадии следствия или обвинения могли бы разделить дело на две части: публичную о комментариях/патронах и закрытую о "детском" вопросе. Но для этого нужно желание, и делать это необходимо своевременно".

"Главный контроль над справедливостью судебного решения возлагается на суды высших инстанций, — рассказывает Алексей Димитров. — Это был суд первой инстанции, можно подать апелляцию, а затем кассацию. И потом уже, если приговор не будет отменен, обратиться в ЕСПЧ".

В первую очередь, по словам Димитрова, в ЕСПЧ можно опираться на статью 6 Европейской конвенции о правах человека — это статья о беспристрастности и справедливости процесса.

"Также возможна статья 18, которая достаточно редко применяется: там речь о том, что преследование человека ведется по каким-то другим мотивам, например, по политическим. То есть эта статья, которая ставит под вопрос, насколько можно верить решениям национальных властей. В двух делах Навального было найдено нарушение этой статьи. По этой статье (18) против Латвии не было дел в ЕСПЧ, были по статье 6. И в каждом деле ЕСПЧ смотрит на конкретное решение последней инстанции — поэтому все зависит от решения финального суда".

"Еще можно было бы подать обращение в Конституционный суд, чтобы изменить саму норму права — позволить судам самим решать, в каких случаях делать процесс закрытым", — продолжает Димитров.

Адвокат Алексеева рассказала о дальнейших планах защиты:

"Сейчас я подала запрос на изготовление полного судебного решения, но это может занять месяц, а то и два — суд имеет право один раз продлить дату изготовления полного решения. Как только получу полное судебное решение, буду подавать апелляцию. В апелляции буду ходатайствовать, чтобы дело рассматривали в открытом заседании суда".

"В этих преступлениях нет логики"

Журналистика факта предполагает освещение мнения всех сторон. Свое мнение суд огласил, вынеся вердикт, однако та самая мотивировочная часть нам недоступна. Поэтому редакция RUS TVNET приводит фрагменты из последнего слова Юрия Алексеева, где, в частности, комментируются вопросы улик и доказательной базы.

"Я уже 30 лет в журналистике, это моя профессия. Из этих 30 лет я семь лет возглавлял газету "Бизнес и Балтия" как генеральный директор, пять лет – как главный редактор. Пять лет я был главным редактором журнала "Коммерсант Балтик" и пять лет – шеф-редактором журнала "Бизнес.ЛВ".