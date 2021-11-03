Закрытый процесс и косвенные улики: что не так с делом Юрия Алексеева?

"Закрытый процесс формально вроде в интересах защиты детей. Это означает, что на заседаниях публика присутствовать не может и полный текст приговора не публикуется, а лишь вводная и резолютивная части, то есть мы не увидим факты и аргументы суда".
Так, по словам Джибути, приговор состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей:
"Описание и мотивы нам не покажут. Написать совсем пустые слова не получится, ведь фигурант и адвокаты прочитают, а потом и суд апелляционной, кассационной инстанции, тогда будет стыдно. Но все же сейчас можно более лаконично и обтекаемо составить приговор, ведь публика не увидит подробностей. В открытых делах обычно уделяют больше внимания мелочам и аргументации".
"По закону процесс в обязательном порядке становится закрытым, если дело связано с вопросами сексуальной неприкосновенности или касается несовершеннолетних. То есть закрыть процесс — это не выбор самого суда, а его обязанность в такой ситуации", — уточняет Алексей Димитров.
Сам Юрий Алексеев убежден, что сделать процесс закрытым понадобилось, чтобы убрать публику из зала суда, так как само дело, по мнению обвиняемого, заметно сфабриковано. Это Алексеев отметил в своем последнем слове:
"...про обвинение меня в хранении детской порнографии. Я некоторое время гадал, зачем им еще и ЭТО понадобилось? Это же не такая тяжелая статья, как "разжигание розни". За "разжигание" – до пяти лет реальной тюрьмы, а за "порнушку" – ну, штраф...
Первая моя мысль – обмазать меня, известного журналиста, грязью. Это всегда полезно, если цель – унизить человека. От "детского порно" отмыться ой как трудно...
Но есть и еще один, более важный мотив: сделать так, чтобы судебный процесс проводился в закрытом режиме (дела о порно в Латвии рассматриваются в закрытом режиме – как оскорбляющие общественную мораль).
Так вот: это было сделано для того, чтобы устранить из зала прессу, которая непременно придет послушать, как судят их коллегу Юрия Алексеева. А пресса на суде наверняка заметит, что дело против их коллеги состряпано криво и что из него явно торчат "белые нитки".
Косвенные улики, недоступные общественности
"Я это дело совсем не знаю, но там много странностей, — делится Тенгиз Джибути. — Закрытый процесс из-за "детского" фактора сразу вызывает вопросы, доказательства какие-то опосредованные, о прямых и серьезных обществу неизвестно. Выглядит со стороны, что дело построено на косвенных уликах".
Об уликах также высказалась и адвокат Алексеева Имма Янсоне:
"По всем трем статьям, по которым его признали виновным, на взгляд защиты, доказательства очень хрупкие.
Так, обвинение в разжигании розни строится только на данных об IP-адресе и геолокации телефона. Это косвенные улики. Что касается патронов, найденных в его квартире, то здесь вообще единственным доказательством является его право собственности на квартиру".