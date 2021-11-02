Штраф до 5000 евро: религиозная организация в очередной раз не соблюдает ковид-ограничения

Полиция сообщила, они обратили внимание на религиозную организацию, которая, несмотря на эпидемиологические правила и предупреждения полиции, продолжает открыто нарушать закон, проводя религиозные мероприятия очно и игнорируя максимально допустимое количество посетителей, требуемое законом.

27 и 31 октября этого года полиция Земгальского района провела плановые проверки на территории Рижской религиозной организации в Шампетери. 27 октября полиция установила, что в акции участвовало около 50 человек, а 31 октября собралось уже около 150 человек.

В связи с произошедшим в обоих случаях, против организации было возбуждено административное дело. За несоблюдение эпидемиологических правил для юридического лица предусмотрен штраф до 5000 евро.

Распоряжение Кабинета Министров предусматривает, что места религиозной деятельности открыты только для индивидуальных посещений или для лиц из одной семьи, что обеспечивает не менее 15 квадратных метров площади на человека и обеспечивая, чтобы при этом в помещении находилось не более 20% от максимального возможного количества людей.

В полиции отметили, что такие нарушения в организации фиксируются уже с весны.

Полиция неоднократно предупреждала нескольких представителей организации и других ответственных лиц, призывая к соблюдению эпидемиологических правил, но члены этой организации не пошли навстречу и продолжали не соблюдать правила.

Решения по ряду дел об административных правонарушениях уже приняты.

Полиция продолжит проводить проверки на объектах этой религиозной организации и в других местах.

По информации Firmas.lv, общиной "Новое поколение" руководят Алексей Ледяев, Ольга Ледяева и Игорь Гескин.