В этом году денег все же нет: патологически краткосрочное мышление латвийских политиков

В связи с этим бюджет следующего года был очередной отличной возможностью для латвийского правительства осуществить все те инвестиции, которые в другое время были бы невозможны из-за юридических обязательств. Однако вместо стратегических инвестиций победил Минфин со своей "миссией" - снизить государственный долг.

Выдуманная Минфином формула, что низкий государственный долг приравниваем к благополучию общества, фактически - единственная причина недостаточных инвестиций в качество онкологических услуг и зарплаты медиков.

Можно возразить: хоть для бюджетных расходов и не было юридических ограничений, Еврокомиссия (ЕК) разработала рекомендации по фискальной политике для каждой страны. И правда, в июне этого года ЕК обозначило три рекомендации для планирования бюджета. В них определено, например, что для расходов в связи с Covid-19 ограничений нет. Национально финансируемые инвестиции также стоит сохранить в текущем объеме или даже увеличить их объем.

Тем временем ежегодный лимит расходов определяют расчеты потенциальной мощности экономики за последнее десятилетие. Иными словами, подсчитывается разница между реальной мощностью экономики и теоретической, которую мы бы наблюдали при полной занятости всех продуктивных ресурсов народного хозяйства.

Последний пункт понять сложнее всего, но его влияние - явно наибольшее. Подсчеты о возможных мощностях экономики не раз подвергались критике. Тем более подсчеты во время пандемии еще более затруднительны. На это указывают и ЕК, и сам Минфин.

Если вспомнить, что упомянутые условия были рекомендациями, а не юридически санкционированными условиями, можно сделать вывод, что у Минфина в отношении объема финансирования на самом деле была довольно сильная свобода интерпретации.

Как же поступил Минфин?

Министерство абсолютно произвольно избрало категорию бухгалтерии - государственный долг - главным принципом фискальной политики, который определяет не только саму политику, но в конце концов - каждую управляемую государством сферу.

В пояснениях к законопроекту бюджета Минфин пишет:

"Текущая фискальная политика основана на мнении, что в 2022 году и в последующие годы общий государственный долг нужно сохранять на уровне около 50% от ВВП".

Почему? Почему 50%? Финансового обоснования этого решения нигде не найти, так как такого не существует. Я не сомневаюсь в профессионализме чиновников Минфина и не сомневаюсь, что они работают на совесть, но этот факт - крупный камень в их огород.

Этот взятый с потолка показатель - тихо ставший главным политическим принципом общества - знаменателен, так как определяет допустимые расходы на следующий год, то есть - фискальное пространство. Можно прочесть, что:

"Фискальное пространство, в свою очередь, в этот раз рассчитывается как разница между общим прогнозируемым уровнем долга государства при неизменной политике и значением цели правительства по долгу".