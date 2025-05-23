Французский корабль прибыл в Балтийское море для наблюдения за теневым флотом РФ

21 мая французский разведывательный корабль специального назначения, оснащенный средствами электромагнитной разведки, начал патрулирование вдоль основных судоходных путей.

Каждая радиоволна, радиолокационный сигнал и другое электромагнитное излучение оставляет после себя цифровой отпечаток. Dupuy de Lôme был создан специально для сбора и анализа этих едва заметных "отпечатков пальцев".

Это один из важнейших кораблей в арсенале разведки ВМС Франции, который ищет и считывает скрытые улики, которые обычно остаются незамеченными другими средствами.

О прибытии разведывательного корабля в Балтийское море первым сообщило белорусское издание NEXTA, а визуальное подтверждение предоставил финский военный наблюдатель Тони Миккола, который сфотографировал Dupuy de Lôme в порту Хельсинки 20 мая.