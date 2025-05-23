Французский корабль прибыл в Балтийское море для наблюдения за теневым флотом РФ

Французский военно-морской разведывательный корабль Dupuy de Lôme прибыл в Балтийское море и приступил к своей первой миссии по наблюдению за так называемым российским теневым флотом.
21 мая французский разведывательный корабль специального назначения, оснащенный средствами электромагнитной разведки, начал патрулирование вдоль основных судоходных путей.
Каждая радиоволна, радиолокационный сигнал и другое электромагнитное излучение оставляет после себя цифровой отпечаток. Dupuy de Lôme был создан специально для сбора и анализа этих едва заметных "отпечатков пальцев".
Это один из важнейших кораблей в арсенале разведки ВМС Франции, который ищет и считывает скрытые улики, которые обычно остаются незамеченными другими средствами.
О прибытии разведывательного корабля в Балтийское море первым сообщило белорусское издание NEXTA, а визуальное подтверждение предоставил финский военный наблюдатель Тони Миккола, который сфотографировал Dupuy de Lôme в порту Хельсинки 20 мая.
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