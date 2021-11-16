"Голливудская принцесса", которая увела роль у Ани Тейлор-Джой: кто такая Эль Фаннинг?

Семья и детство

Мэри Эль Фаннинг (или Фэннинг) появилась на свет 9 апреля 1998 года в городе Коньерс, США.

Известно, что Эль из баптистской семьи. Родители девушки - бывшие спортсмены. Дакота Фанниг, известная актриса, - не однофамилица, а старшая сестра Эль.

Кино

Первые творческие шаги звездных сестер были связаны между собой. Так, Шон Пенн пригласил Эль и Дакоту на роль дочери своего героя в разном возрасте в фильме "Я - Сэм". Далее последовали несколько различных картин, в которых девочки снимались уже по отдельности.

Уже в 2003 году Эль достались сразу две роли в одном фильме. В картине "Дверь в полу" она сыграла сестер-близняшек, одна из которых умерла. В 2006-м Эль Фаннинг выступила на одной съемочной площадке с Брэдом Питтом и Кейт Бланшетт в оскароносной драме "Вавилон". Еще через несколько лет ей предстояло встретиться с теми же актерами на съемках "Загадочной истории Бенджамина Баттона". Эль исполнила роль героини Бланшетт в младшем возрасте.

Трейлер "Загадочной истории Бенджамина Баттона"

К концу нулевых Эль вошла в топ самых востребованных несовершеннолетних актрис. Последовали роли в таких фильмах, как "Мы купили зоопарк", "Щелкунчик и Крысиный Король", "Фиби в Стране чудес".

Эль Фаннинг несколько раз снималась в картинах, созданных знаменитым кинокланом Коппола. Первый раз она работала с Софией над картиной "Где-то", а впоследствии ее пригласил на роль в своем проекте Фрэнсис. В 2016-м Эль снова посотрудничала с Софией во время работы над "Обманутым".

Успела актриса сняться и в фильме от Стивена Спилберга - "Супер 8".

Но самая известная широкой публике роль досталась Эль в 2014 году, когда ее утвердили в качестве Авроры в фильме "Малефисента" с Анджелиной Джоли.

Кстати, до финального кастинга "Малефисенты" дошли Эль Фаннинг и Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"). Аня мечтала об этом проекте, однако на роль все же утвердили Эль.

Так, вторая часть сказки вышла на экраны уже в 2019 году.

Кроме того, той же осенью 2019 года в прокат вышла романтическая комедия от Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке", где Эль исполнила главную женскую роль в компании Тимоти Шаламе, Селены Гомес, Джуда Лоу, Диего Луны и Льва Шрайбера.

Одной из последних и наиболее заметных работ стала роль в мини-сериале "Великая", в котором актриса воплотилась в российскую императрицу Екатерину Великую. Этот сериал позиционирует себя как комедийно-драматический псевдоисторический мини-сериал. Поэтому правдивых фактов там ждать не стоит, но можно посмеяться.

Старт второго сезона сериала как раз намечен на 19 ноября уже 2021 года. К слову, "Великая" стала первым для девушки проектом, в котором она выступила и в качестве исполнительного продюсера. Звезда отмечает, что ей печально оттого, что история "возможно, первой феминистской иконы" стала слухом о непотребствах.

Трейлер 2-го сезона "Великой"

Личная жизнь

О личной жизни актрисы известно совсем немного. Но вот что доступно: